Еще одна африканская страна пожаловалась на вербовку Россией своих граждан для войны

Страна в Западной Африке Гана настаивает на привлечении РФ к поиску совместных путей предотвращения вербовки ее граждан для участия в войне в Украине. По оценкам, с начала полномасштабного вторжения на фронте погибло 55 граждан Ганы. Об этом пишет Bloomberg.

Как отметил министр иностранных дел страны Самуэль Окудзето Аблаква, ответ с российской стороны "не поступал".

"Нам нужно еще больше привлечь их к сотрудничеству", - сказал он.

В Bloomberg напомнили, что Аблаква недавно посетил Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и договориться об освобождении двух ганцев, которые были взяты в плен. По его словам, их завербовали частные агенты, которые обещали им работу, но в итоге их отправили на передовую, воевать за Россию.

"Растет обеспокоенность по поводу вербовки африканцев для борьбы на стороне российской армии, которая испытывает нехватку личного состава в войне против Украины. Кения и Южная Африка заявили, что недавно обеспечили репатриацию граждан, которых обманом заставили подписать контракты с российской армией", - отметили в издании.

В то же время украинская разведка сообщает, что против Украины воюют более 1780 африканцев из 36 стран. Аблаква подчеркнул, что из них 272 - ганцы, 55 из которых погибли, а двое были взяты в плен.

Министр добавил, что заработная плата, которую им обещали, составляет от 30 до 40 тысяч долларов в год.

"Некоммерческая исследовательская организация Inpact в своем отчете в этом месяце отметила, что из 1417 африканцев, которых она идентифицировала как воюющих за Россию, 234 являются ганцами, 335 - камерунцами и 361 - египтянами, представляющими страны с наибольшим количеством граждан, завербованных для участия в боевых действиях", - подчеркнули в Bloomberg.

Иностранные наемники на войне в Украине

Ранее СМИ узнали, как Россия вербует иностранных наемников. В частности, журналисты изучили одну из частных компаний - московский центр "Воевода". Отмечается, что частные вербовщики ищут себе в команду студентов-лингвистов со знанием английского, французского, арабского, хинди, суахили, урду и других языков.

Как оказалось, за 2025 год "Воевода" получил на вербовку более 360 млн рублей. Огромная часть из этого - бюджетные средства Москвы, а также регионов и муниципалитетов.

В то же время The Telegraph писал, что Россия запретила вербовку иностранцев, чтобы задобрить союзников из Африки. Отмечается, что Москва выпустила "стоп-список" для военных вербовщиков, запрещая гражданам из 43 стран поступать на службу. В список вошли Китай, Индия, Бразилия, Турция, Куба, Иран и Венесуэла, а также многие африканские страны.

