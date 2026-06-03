США внезапно выводят тысячу военных из Литвы: что известно

Вашингтон заверил Вильнюс в том, что присутствие войск США в Литве будет сохраняться.

Из Литвы начали выводить более 1 тысячи военнослужащих США и их оборудование после завершения ротации развертывания.

Как сообщает LRT, это подтвердили несколько источников в литовском правительстве в сфере обороны. Главный советник литовского президента по национальной безопасности Дейвадас Матулонис подтвердил часть этой информации.

Новая группа солдат должна заменить их, хотя сроки и численность следующего развертывания еще не подтверждены, поскольку Соединенные Штаты пересматривают свою военную позицию в Европе.

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В последние годы ротации американских войск в Литве происходили почти постоянно. После полномасштабного вторжения России в Украину присутствие войск США было расширено до постоянного ротационного развертывания численностью около 1 тысячи и более сил, включая боевые машины.

Как сообщили официальные лица, нынешний переходный период может привести к более длительному, чем обычно, перерыву без присутствия американских войск в Литве, хотя ротационная замена по-прежнему ожидается.

По словам Матулониса, Литва получила заверения из Вашингтона о том, что войска США останутся в этой стране, несмотря на текущий пересмотр присутствия солдат НАТО в Европе.

"Мы получили очень четкие заверения от американцев, что войска были и будут оставаться, но сегодня я не могу уточнить точные цифры. Ротация американских войск предполагает логистику, поэтому это нормально, что могут возникнуть определенные временные промежутки", – сообщил он.

Вывод войск США из Европы – последние новости

Как сообщал УНИАН, США выводят 5 тысяч военных из Германии. Вашингтон постепенно пересматривает размещение своих сил в Европе, акцентируя внимание на других регионах мира.

В Пентагоне заявили, что сократят 5 тысяч из 36 400 военных, находящихся в Германии.

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