Набросился на Буданова и нес 'антиукраинщину': Литва может выслать российского 'оппозиционера'

Россиянин радовался "смерти" Капустина, который воюет за Украину.

Литва может отозвать вид на жительство российского политэмигранта Леонида Волкова после его скандальных заявлений против Украины, называя ее военных и чиновников "нацистами". Об этом сообщает LRT.

Бывший соратник одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального Волков по переписке с представительницей "Добровольческого корпуса России" в украинской армии, после объявления о "смерти" командира "РДК" Дениса Капустина, заявил, что "денацификация действительно состоялась, умер нацист". Он также назвал тогдашнего руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова "отвратительным провинциальным политтехнологом".

А также выразил надежду, что будут заключены тогдашний руководитель администрации президента Андрей Ермак, советник президента Зеленского Михаил Подоляк, Кирилл Буданов и другие "лицемерные пропагандистские подонки".

Позже он сказал, что сожалеет о своих эмоциональных заявлениях, но все же не поддерживает "пропагандистскую риторику" украинского руководства, "неонацизм". Волков отмечал:

"Мы видели много публичной пропагандистской риторики: "все русские плохие", "все русские виноваты", "каждый, кто имеет российский паспорт, разделяет вину за преступления режима Путина". Эту позицию также транслировали представители Офиса президента Украины".

Отмечается, что он имеет разрешение на временное проживание в Литве, но не на физическую защиту.

Что говорят в Литве

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что иностранным гражданам, которые выступают против права Украины на самооборону, территориальную целостность и суверенитет, может быть отказано во въезде в Литву или же их разрешение на проживание в Литве может быть аннулировано.

Департамент миграции сообщил LRT, что обратился в Департамент государственной безопасности относительно заявлений российского оппозиционера. Разрешение на временное проживание Л. Волкова в Литве может быть аннулировано, если Департамент государственной безопасности определит, что проживание в Литовской Республике представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью людей.

ДГБ прокомментировал СМИ, что такие заявления Волкова, могут быть использованы в пропаганде режимов, враждебных Литве.

"Гибель" командира РДК Капустина

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2025 года была обнародована информация о гибели основателя и командира РДК Дениса Капустина на Запорожском направлении. Согласно сообщению РДК, защитник Украины погиб во время выполнения задания вследствие прилета вражеского FPV-дрона.

А уже 1 января 2026 года, тогдашний глава ГУР Кирилл Буданов лично объявил о том, что Капустин жив, была проведена операция и не допущено убийство командира РДК, которое заказали спецслужбы России и выделили на реализацию преступления $500 тыс.

Для поддержания легенды о гибели командира "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Дениса White Rex Капустина создали видеозапись, где дрон уничтожает автобус, в котором он якобы находился. В ГУР отметили, что заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам "заказ" - полмиллиона долларов. При этом отметили, что эти средства существенно усилят боевые способности спецназовцев ГУР.

