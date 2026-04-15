Уиткофф и Кушнер подтвердили, что приедут в Украину, – Зеленский

При этом президент Украины отметил, что Киев не получил никакой информации о том, когда представители США могут прибыть.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер планируют приехать в Украину, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Осло.

По словам Зеленского, об этом намерении они сообщили во время последнего разговора. Однако когда этот визит может состояться, пока неизвестно.

"Мы не получили никакой информации о том, когда они приедут. Они сказали мне, в самом начале апреля – 1-го или 2-го апреля – у меня был разговор с ними, у всей моей команды был разговор с ними. Это был позитивный разговор между нами, и они подтвердили, что приедут", – рассказал Зеленский.

По мнению президента Украины, это справедливое решение, поскольку Уиткофф и Кушнер много раз были в Москве и "важно дать сигнал нашему обществу".

"Мы будем ждать их в любое время, когда они будут готовы, но я думаю, что сейчас их внимание сосредоточено на Иране и Ближнем Востоке. В любом случае для нас важно продолжить контакт с американцами", – добавил Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший спецпредставитель США по делам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер считает, что если война с Ираном завершится и удастся снизить цену на нефть, то российский диктатор Владимир Путин может задуматься о прекращении войны в Украине. При этом Волкер признает, что в ближайшее время глава Кремля не прекратит вооруженную агрессию. По мнению бывшего спецпредставителя США по делам Украины, Путин пока выигрывает от ситуации с войной против Ирана. Волкер предполагает, что глава Кремля хочет посмотреть, что будет с ценами на нефть, что будет происходить на фронте и какую политику выберут США.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фронте начинает доминировать "позитивная для нас динамика", поэтому переговоры будут идти иначе. По его словам, "СВО продвигается" и в Киеве знают об успехах РФ на фронте. Такое заявление Песков сделал несмотря на то, что Украине удалось в последнее время вернуть себе преимущество на поле боя.

