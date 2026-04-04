Кушнер и Уиткофф готовятся к визиту в Украину: Bloomberg сообщил детали

Апрель может стать решающим месяцем для дипломатического урегулирования войны в Украине.

Украина ожидает, что высокопоставленные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавят делегацию США в Киеве в этом месяце, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов на фоне возобновления усилий по мирным переговорам.

Команда может прибыть вскоре после православной Пасхи, которая празднуется 12 апреля, сообщил он Bloomberg. Хотя спецпосланник Уиткофф и Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, несколько раз посещали Россию для переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, это станет их первым визитом в Украину.

Буданов отметил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм также может войти в состав группы. Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков приехать в Киев, но не уточнял сроки потенциального визита. Он также подчеркнул, что остановка в Украине может предшествовать следующей поездке группы в Москву.

"Если не получается со всеми тремя сразу, давайте сделаем так – по одному", – заявил Зеленский. "Я слышал позитивные сигналы от партнеров относительно такого предложения".

Гарантии безопасности и условия мира

Сообщается, что потенциальная поездка Уиткоффа и Кушнера в Украину обсуждается, но пока не подтверждена официально.

Украина стремится прояснить точный характер гарантий безопасности, которые предоставят США для предотвращения будущей российской агрессии в рамках любой сделки с Москвой по прекращению нынешней войны, идущей пятый год.

"Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм – это те, чей приезд ожидается. Кто еще там будет – посмотрим", – отметил Буданов.

США продолжают выступать посредником в мирных усилиях между Украиной и Россией, хотя переговоры, которые должны были состояться в Объединенных Арабских Эмиратах в начале марта, были отложены. Ни одна из сторон не достигла решающего прорыва на поле боя, и они по-прежнему далеки друг от друга в вопросах условий потенциального прекращения боевых действий.

Разногласия по линии фронта и экономические зоны

Кремль хочет, чтобы украинские войска ушли из Донецкой области на востоке, включая районы, которые российские войска до сих пор не контролируют, в то время как Киев настаивает на удержании текущей линии фронта.

США предложили создать там так называемую свободную экономическую зону, которая не будет находиться под контролем ни одной из стран.

СМИ пишет, что Украина также обеспокоена уровнем гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены США и активированы, если Россия возобновит свои атаки. Буданов добавил, что Киев может добиться более твердых заверений после визита американской делегации.

"Мы давно изложили то, чего хотим. Думаю, это скоро будет реализовано", – заявил Буданов. "Что будет дальше – другой вопрос. Но по гарантиям безопасности мы определенно добились прогресса – мы уже продвинулись вперед".

Удары по НПЗ и ситуация в заливе

Отдельно Буданов сообщил, что Украина получила просьбы от иностранных союзников прекратить регулярные авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне скачка мировых цен на нефть и топливо, вызванного войной с Ираном, которая идет шестую неделю.

"Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу", – подчеркнул он, не вдаваясь в подробности. Он также выразил оптимизм по поводу того, что конфликт в заливе может скоро закончиться.

Ситуация с переговорами - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина получила возможность усилить гарантии безопасности со стороны США. На этой неделе состоялся очень важный разговор президента Украины Владимира Зеленского с переговорной командой президента США Дональда Трампа.

В то же время в Кремле заговорили об "интересных предложениях США" по Украине. Сама риторика Кремля означает, что Россия не способна достичь поставленных целей в войне.

