'Применение силы будет иметь последствия': в РФ цинично призвали США и Иран к переговорам

Потенциал для переговоров далеко не исчерпан, заявил Песков.

Россия призвала Иран и США к переговорам и предупредила, что любое применение силы против Тегерана "будет иметь опасные последствия и приведет к хаосу на всем Ближнем Востоке", пишет Reuters.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, который призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить соглашение о ядерном оружии, иначе ему грозит возможный удар со стороны США.

"Мы продолжаем призывать все стороны проявить сдержанность и отказаться от любого применения силы для решения вопросов. Очевидно, что потенциал для переговоров далеко не исчерпан... Мы должны сосредоточиться в первую очередь на механизмах переговоров. Любые силовые действия могут только создать хаос в регионе и привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации системы безопасности во всем регионе", – заявил Песков.

Видео дня

Агентство, которое цитирует Пескова, отмечает, что Москва наладила тесные связи с Ираном с начала полномасштабной войны в Украине. А в 2025 году стороны подписали 20-летний договор о стратегическом партнерстве.

Ситуация вокруг Ирана – важные новости

Ранее СМИ сообщали, что Иран готовится к удару США уже в ближайшие дни. По данным The Jerusalem Post, лидер страны Али Хаменеи скрывается в подземном укрытии на фоне возможной угрозы.

Между тем Россия продолжает сотрудничество с Ираном. Ранее стало известно, что Москва передала Тегерану ударные вертолеты Ми-28НЕ. По мнению специалистов, россияне могли передать как подержанные вертолеты, так и машины, изготовленные с нуля.

Вас также могут заинтересовать новости: