Россия передала Ирану ударные вертолеты Ми-28 (фото)

Ми-28 может уничтожать живую силу, танки и другую бронетехнику, а также малоскоростные воздушные цели.

Появились визуальные доказательства поставок в Иран российских ударных вертолетов Ми-28НЕ. На фотографии, выложенные в Сеть, обратили внимание специалисты портала Defense Express.

Отмечается, что это именно первая партия вертолетов, которая недавно прибыла в страну. Одним из доказательств этого называют сообщение репортера для иранского государственного медиа Tasnim News.

Специалисты Defense Express обращают внимание на то, что вертолет на фото находится в "разборном" состоянии, характерном именно для транспортировки. Поэтому, хотя точных данных нет, снимки свидетельствуют, что машина, вероятно, была получена совсем недавно.

Видео дня

Некоторые пользователи соцсетей определили геолокацию, где были сфотографированы российские вертолеты. Оказалось, что это ангары компании Pars Aerospace Services Company в Тегеране.

Военный портал напоминает, что о поставке Ми-28НЕ вместе с истребителями четвертого поколения Су-35С в Иран официально объявили еще в ноябре 2023 года, хотя слухи об этом ходили с января того же года.

По мнению специалистов, россияне могли передать как подержанные вертолеты, так и машины, изготовленные с нуля. Второй вариант выглядит более правдоподобным, ведь иранцы, вероятно, ждали новые борты.

В целом, Ми-28НЕ могут стать значительным усилением для Ирана. Сейчас его вертолетный парк включает до 50 единиц AH-1J Cobra и неизвестное количество одноместных легких HESA Shahed 285, созданных на базе Bell 206. Это морально устаревшие вертолеты, которые почти никак не смогут повлиять на ход боевых действий.

Ми-28. Справка УНИАН

Ми-28 является советским и российским ударным вертолетом, который совершил первый полет 10 ноября 1982 года. Вертолет может уничтожать живую силу, танки и другую бронетехнику, а также малоскоростные воздушные цели.

Вертолеты этого типа применяются в российско-украинской войне, однако, в отличие от Ка-52, за годы противостояния почти никак себя не проявили.

По данным ресурса Oryx, во время войны против Украины россияне могли потерять (поврежденными и уничтоженными) около 18 вертолетов Ми-28.

Ми-28 – другие новости

Ранее эксперты сравнили Ми-28 и известный американский вертолет Apache AH-64. По мнению специалистов, вертолеты следуют "разным стратегиям боя". Apache больше полагается на датчики и ракеты Hellfire, тогда как Ми-28 делает акцент на скорости и прочной броне.

Москва пытается нарастить боевой потенциал Ми-28. Ранее стало известно, что россияне оснастили Ми-28НМ противотанковыми ракетами "Вихрь" с дальностью в 10 километров. Однако даже сами российские пропагандисты признавали, что система не может работать корректно.

Вас также могут заинтересовать новости: