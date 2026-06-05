Экс-министр обороны США объяснил, без чего Америка не выиграет современные войны

Бывший министр армии США отмечает, что даже в условиях стремительного развития военных технологий ключевую роль в способности США вести войны по-прежнему играют армия, её логистические возможности и системная модернизация.

Бывший секретарь армии США Райан Д. Маккарти считает, что в течение последнего десятилетия программы модернизации армии США часто сокращались или отменялись из-за последствий длительных войн на Ближнем Востоке. По его словам, значительная часть финансирования уходила на восстановление после этих конфликтов, тогда как потребность в подготовке к противостоянию технологически развитым противникам только росла.

В колонке издания The Washington Post он подчеркивает, что поддержка армии остается критически важной, поскольку именно она обеспечивает ключевые функции объединенных сил – логистику, снабжение топливом и коммуникационные системы. Кроме того, армия играет важную роль в обеспечении контроля воздушного пространства и морских путей для других видов войск.

Маккарти отмечает, что современные боевые действия демонстрируют рост роли новых технологий, в частности беспилотных систем. Армия США адаптируется к этому опыту, внедряя дроны и другие автономные системы даже на уровне самых мелких подразделений.

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Он также напоминает, что во время масштабных учений американские подразделения уже использовали автономные системы для разведки и нанесения ударов по условному противнику, что является частью более широкой программы трансформации боевых возможностей.

Отдельно автор подчеркивает, что без способности армии обеспечивать логистику на уровне театра боевых действий, а также без систем управления и долгосрочной поддержки распределенных сил, США не смогут вести крупные военные операции.

Он добавляет, что, несмотря на завершение масштабных войн в Ираке и Афганистане, армия продолжает выполнять новые задачи, в частности на границах, в подготовке партнеров и в текущих операциях, включая поддержку кампаний США за рубежом.

По мнению автора, ограниченность ресурсов затрудняет темпы развития армии, а вопросы финансирования и модернизации остаются критическими для ее будущей эффективности.

Американское оружие – новейшие разработки

Напомним, издание Defense Express сообщило, что американская оборонная компания Lockheed Martin и армия США успешно завершили ключевой этап разработки двигателя для ракеты PrSM Inc.4, которая могла бы долететь до Петербурга.

Однако американская оборонная компания Red Cat и ее морское подразделение Blue Ops начали полноценное серийное производство беспилотников Variant 7 (V7), которые фактически копируют украинский Magura V7. Несмотря на очевидное происхождение, производитель теперь позиционирует технику как собственное изобретение.

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