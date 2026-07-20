Кравец впервые за долгое время показала своих детей-двойнят (фото)

Детям звезды уже исполнилось 10 лет.

Известная украинская ведущая и актриса Елена Кравец впервые за долгое время показала своих детей-близнецов.

На днях у Вани и Кати был день рождения. Им исполнилось 10 лет. По случаю праздника звездная мама показала в своем Instagram, как именинники отпраздновали свой первый юбилей. В частности, оказалось, что дети встретили этот день по отдельности, ведь сын Кравец сейчас в футбольном лагере, а дочь – дома.

"Впервые в жизни утро дня рождения близнецов начиналось по-разному. У Кати – дома. А у Вани – в футбольном лагере с друзьями. 10 лет – классный возраст. Мне интересно и как будто легче с каждым годом, но это не точно", – написала Елена.

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К слову, Катя получила огромную коробку с шариками и подарками, а Ваня – праздничный тортик и подарки от друзей в лагере.

Кстати, Кравец с 2002 года состоит в браке с мужем Сергеем. У супругов трое общих детей: Мария, Екатерина и Иван. В последнее время ходят слухи, что пара рассталась, однако сама актриса отмечает, что "все сложно" в их отношениях, но они вместе.

Напомним, ранее дочь Елены Кравец сообщила, что дом родителей пострадал в результате атаки РФ.

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