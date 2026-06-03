США скопировали украинский морской дрон и выдают его за собственную разработку, – Defense Express

Даже название скопировали с украинского дрона, отмечают аналитики издания.

Американская оборонная компания Red Cat и ее морское подразделение Blue Ops начали полноценное серийное производство беспилотников Variant 7 (V7), которые фактически копируют украинский Magura V7. Несмотря на очевидное происхождение, производитель теперь позиционирует технику как собственное изобретение, сообщает Defense Express.

Как отметил президент подразделения Барри Хинкли, этот образец был разработан "для массового производства и конфигурации, которая соответствует задачам, стоящим перед нашими клиентами".

Также в релизах компании постоянно подчеркивается, что дрон был "разработан, построен и собран в Соединенных Штатах".

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"Со стороны Defense Express напомним, что морской дрон V7 справедливо можно назвать копией украинского Magura V7, по крайней мере его прототипы/ранние образцы – поскольку когда компания Red Cat выходила на рынок морских дронов в мае 2025 года, то прямо говорила о сотрудничестве с производителем, чьи разработки ежедневно тестируются в реальных боевых условиях. А обнародованные ТТХ морского дрона не оставляли никаких сомнений, что речь идет именно о Magura V7", – говорится в публикации.

По мнению экспертов, конечная серийная модификация все же может отличаться от украинского оригинала деталями и внутренним наполнением. Например, в Red Cat рассказывают, что их морской дрон V7 получил американский комплекс систем автономного управления, контроля, связи и обеспечения выполнения задач, а также детали, соответствующие внутренним стандартам национальной безопасности США.

В то же время отмечается, что американцы полностью копируют украинский опыт модульности. В частности, для противодействия дальнобойным ударным беспилотникам американский V7 получит интеллектуальную турель Bullfrog. Дополнительно на дроны интегрируют системы автономного роевого управления от приобретенной компании Apium Swarm Robotics.

За счет привлечения фирмы HADDY и 3D-печати производитель рассчитывает удвоить темпы выпуска техники, отмечают аналитики.

Украинские технологии

Ранее УНИАН писал о новом украинском беспилотном морском катере Katran Venom V2, разработанном компанией MAC HUB. Главной особенностью платформы является чрезвычайно мощное вооружение: на борту могут размещаться FPV-дроны, малые торпеды, пулеметы, ПЗРК Piorun и другие боевые системы. Также катер оснащен средствами РЭБ, разведки, тепловыми ловушками и искусственным интеллектом, который способен самостоятельно обнаруживать цели, уклоняться от угроз и даже управлять катером в случае потери связи с операторами. По заявленным характеристикам, Katran Venom V2 имеет дальность хода до 1500 км и может разгоняться до 130 км/ч, что делает его одной из самых амбициозных украинских морских беспилотных платформ.

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