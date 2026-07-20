В приложениях для знакомств набирает популярность 'чатфишинг': что это такое

Все больше пользователей доверяют ChatGPT и другим чат-ботам не только составление анкеты, но и ведение переписки с потенциальными партнерами.

Искусственный интеллект начинает менять правила знакомств в интернете. Все больше пользователей дейтинг-приложений доверяют ChatGPT, Gemini и другим ИИ чат-ботам не только составление анкеты, но и ведение переписки с потенциальными партнерами. Новое явление уже получило собственное название – "чатфишинг, и участники рынка признают, что пока не знают, как с ним бороться.

О проблеме рассказал журнал Bloomberg. По данным журналистов, число обсуждений "чатфишинга" активно растет: пользователи массово делятся подобными историями на Reddit и TikTok, а прошлым летом количество поисковых запросов по этому термину увеличилось почти на 5000%.

Одной из героинь материала стала 27-летняя Брианна Добсон из Вирджинии. После знакомства в Тиндере она заметила, что собеседник отвечает слишком "идеально" и использует комплименты, больше похожие на текст нейросети. Особенно ее смутил комплимент, что от нее исходит энергия человека, который "составляет отдельный плейлист для каждого момента жизни".

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Когда девушка прямо спросила, не помогает ли ему ChatGPT, мужчина признался, что на самом деле он использует Claude, хотя и обиделся на предположение, будто не способен флиртовать самостоятельно. По словам девушки, после этого стиль его сообщений резко изменился, а общение "завяло".

По мере того как генеративный искусственный интеллект становится частью повседневного общения, все больше одиноких людей используют ChatGPT, Claude и другие нейросети как редактора, чтобы сделать сообщение более грамотным или подобрать удачную формулировку. А некоторые и вовсе полностью поручают нейросетям написание ответов – и даже подготовку сценариев телефонных разговоров.

Некоторые пользователи признаются, что экспортируют свои диалоги в ChatGPT, чтобы разобраться, почему знакомство зашло в тупик. Нейросеть помогает проанализировать стиль общения, темп переписки и возможные ошибки, которые могли отпугнуть собеседника.

Однако многие считают подобный подход нечестным. Если значительную часть общения ведет нейросеть, то человек по другую сторону экрана получает представление не о личности собеседника, а о возможностях языковой модели.

Представители крупнейших сервисов знакомств также признают проблему. Глава Match Group, которой принадлежат Tinder, Hinge и OKCupid, Спенсер Раскофф рассказал, что компания знает о широком использовании больших языковых моделей, но пока не выработала единой политики в отношении таких случаев.

По его словам, одно дело – попросить ChatGPT подсказать удачный ответ, как это сделал бы друг, и совсем другое – полностью заменить собственное общение нейросетью. Компания продолжает обсуждать, насколько допустимо внедрять подобные функции непосредственно в приложения.

Генеральный директор Hinge Джеки Джантос придерживается похожей позиции. Она считает, что знакомства всегда были сложным процессом, но людям важно оставаться самими собой, ведь именно искренность помогает строить долгосрочные отношения.

При этом сами дейтинг-приложения активно внедряют ИИ в свои сервисы. Например, Bumble недавно презентовал функцию Dates, которая с помощью искусственного интеллекта анализирует ценности, цели отношений и образ жизни пользователей, чтобы подбирать более совместимые пары. При этом сервис не пишет сообщения за человека и не ведет переписку от его имени.

Согласно исследованию Match Group и Института Кинси, около 26% взрослых американцев уже использовали искусственный интеллект для знакомств – от выбора лучших фото до написания описаний профиля и первых сообщений. Среди представителей поколения Z этот показатель достигает 49%.

Эксперты отмечают, что главная проблема "чатфишинга " заключается не только в возможном обмане, но и в конфиденциальности. Чтобы проанализировать переписку, пользователи часто загружают личные сообщения в сторонние ИИ-сервисы, а это создает дополнительные риски для приватности.

Исследователи считают, что четких правил использования искусственного интеллекта в онлайн-знакомствах пока не существует. В конце концов большинство людей обращаются к нейросетям не для обмана, а чтобы повысить свои шансы найти партнера.

Ранее компания-разработчик Anthropic призвала техгигантов заключить сделку и замедлить развитие искусственного интеллекта. Самые новые ИИ-модели приблизились к этапу рекурсивного саморазвития, которое может нести риски для всего человечества.

Новое исследование показало, что офисные работники по сути превращаются в "нянь" для искусственного интеллекта. Работники тратят до 6 часов в неделю на присмотр за ИИ, что вызывает усталость и раздражение.

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