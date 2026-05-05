Крупнейший авианосец США покинул Ближний Восток после рекордной миссии

Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) провел в море более 300 дней и возвращается домой на фоне новой напряженности в отношениях с Ираном.

Новейший и крупнейший атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) покинул Ближний Восток после длительного развертывания и направился в сторону Европы, пишет Forbes.

Корабль прошел через Суэцкий канал из Красного моря в Средиземное, завершив одну из самых длительных миссий последних десятилетий.

Авианосец находился в море 314 дней, превысив предыдущий послевоенный рекорд, установленный USS Abraham Lincoln (CVN-72) в 2019–2020 годах. Нынешняя миссия может приблизиться к историческому максимуму USS Midway (CV-41), который провел в море 332 дня во время войны во Вьетнаме.

Экипаж уже отметили за самое длительное развертывание со времен той войны.

Проблемы на борту

Несмотря на успехи, миссия сопровождалась трудностями. На корабле возникали технические проблемы, в частности засорение систем и пожар в прачечной в марте.

Из-за этого авианосец был вынужден временно зайти на ремонт в Сплит.

Выход корабля происходит на фоне новых инцидентов в регионе. США сообщили об уничтожении иранских катеров, а Иран нанес ракетный и дронный удар по Объединенным Арабским Эмиратам – впервые после перемирия 8 апреля.

Хотя стороны формально соблюдают соглашение, риск возобновления боевых действий сохраняется.

Два авианосца остаются

Несмотря на уход CVN-78, США сохраняют мощное военное присутствие в регионе.

В частности, там остаются:

USS Abraham Lincoln (CVN-72);

USS George H. W. Bush (CVN-77).

Последний прибыл в регион в конце апреля, обойдя опасный Баб-эль-Мандебский пролив из-за угрозы атак.

Это первый случай с 2003 года, когда в регионе одновременно действовали три авианосца США.

Помимо авианосцев, США перебрасывают в регион десантные корабли. Среди них:

USS Tripoli (LHA-7) – уже действует в Аравийском море;

USS Boxer (LHD-4) – направляется в регион;

USS Comstock (LSD-45) – сопровождает группировку.

В частности, "Триполи" несет на борту истребители F-35B Lightning II и морскую пехоту быстрого реагирования.

Другие новости американского флота – что известно

Как сообщал УНИАН, ранее военный корабль USS Higgins во вторник на несколько часов полностью лишился электропитания и движущей силы во время пребывания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Инцидент связан с "технической потерей" в электрической системе судна. Предварительно речь идет об электрической неисправности, которая могла вызвать искрение или дым, после чего система была обесточена.

