Европейские лидеры призвали сохранить единство и избежать раскола альянса.

Европейские лидеры предупредили о "критическом моменте" в отношениях с США после чрезвычайных переговоров о мирном плане по Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц созвонились с президентом США Дональдом Трампом, чтобы продолжить "интенсивную работу" над прекращением войны.

Все трое выпустили заявление после разговора, отметив, что они сошлись во мнении: "Сейчас наступил критический момент — для Украины, ее народа и для общей безопасности в евроатлантическом регионе". Трамп признал, что обменялся "довольно жесткими словами" со своими европейскими коллегами во время беседы, пишет The Telegraph.

В материале говорится, что американский лидер выразил нежелание участвовать во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в эти выходные, если не будет реальной перспективы мира.

"Все очень хорошие лидеры, мои хорошие друзья, — и мы обсуждали Украину довольно жестко. Посмотрим, что будет. Мы ждем ответов, прежде чем двигаться дальше. Думаю, у нас были небольшие разногласия по людям, и посмотрим, к чему это приведет", — добавил он.

Трамп заявил журналистам, что не хочет тратить время на очередную бесполезную встречу:

"Они хотят, чтобы мы приехали на встречу в выходные в Европе. Мы примем решение в зависимости от того, что они предложат. Мы не хотим тратить время впустую".

Переговоры о мире в Украине

Недавно Зеленский провел виртуальную встречу со Скоттом Бессентом, министром финансов США, Джаредом Кушнером — зятем Трампа, — и Ларри Финком, главой BlackRock, крупнейшей в мире управляющей компании.

Они обсуждали экономическое развитие и послевоенное восстановление Украины в рамках мирного плана Трампа. Зеленский отметил: "Много идей, которые при правильном подходе могут успешно реализоваться в Украине".

Эти переговоры состоялись после кризисных обсуждений Зеленского с европейскими лидерами в Британии — попытке спасти мирный план Трампа, который сильно благоприятствовал России, пишет СМИ.

После встречи Зеленский сообщил, что лидеры выработали встречное предложение к американскому плану прекращения войны. Украинские чиновники опасаются усиливающегося давления на Киев с целью уступить России восток страны. Но, как сообщили источники The Telegraph, США пока не предоставили достаточных гарантий безопасности, чтобы рассматривать территориальные уступки. Ранее также сообщалось, что Трамп установил "рождественский дедлайн" для достижения сделки.

Предполагается, что европейские лидеры подняли вопрос американских гарантий безопасности во время звонка с президентом США.

Растущее напряжение между Европой и США

В недавнем интервью, Трамп назвал европейских лидеров "слабыми" и обвинил их в препятствовании его попыткам завершить почти четырехлетнюю войну в Украине.

Европейские лидеры стараются не допустить, чтобы растущее напряжение между союзниками сорвало мирные переговоры. В Стратегии нацбезопасности Белого дома говорится, что в интересах США завершить войну в Украине и наладить экономические связи с Россией. Европейские чиновники признались, что документ стал для них неожиданностью — американская сторона не предупредила союзников о его содержании.

Впоследствии разведслужба обороны Дании (DDIS) впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности. В ежегодном отчете говорится, что администрация Трампа "использует экономическую силу, включая угрозы высоких пошлин, чтобы навязывать свою волю, и больше не исключает применение военной силы даже против союзников".

Агентство указывает также, что в Копенгагене существует "неопределенность" относительно того, "какую роль США будут играть в обеспечении безопасности Европы".

Это жесткое предупреждение прозвучало на фоне заявлений Трампа о его желании взять под контроль Гренландию. DDIS также указала, что Россия и Китай по-прежнему являются главными угрозами для Дании, и назвала Балтийское море регионом, где наиболее вероятен конфликт между НАТО и Россией.

