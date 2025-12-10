Также в Европе обеспокоены выводом американских войск из региона.

Европейские страны продолжают заявлять о решительной поддержке Украины, но у них нет собственной стратегии по прекращению войны без дополнительного экономического давления на Россию со стороны США. Это является проблемой, так как позиция президента США Дональда Трампа по войне в Украине является переменчивой, пишет The New York Times.

Европа не знает, как защитить Украину без США

Отмечается, что европейские чиновники считают, что очень важным является надежность гарантий безопасности, которые Украина получит в результате мирных переговоров. Они уверены, что надежные гарантии безопасности станут лучшим стимулом для Киева согласиться на уступку части своей территории России.

Европейские чиновники рассказали журналистам, что США до сих пор отказываются давать какие-либо конкретные обещания по защите Украины или поддерживать европейские силы. В это же время российский диктатор Владимир Путин продолжает отвергать присутствие войск стран НАТО в Украине даже после урегулирования войны, что делает европейские планы почти невыполнимыми.

Кроме того, в Европе надеются заставить Трампа снизить давление на президента Украины Владимира Зеленского, предложив встречу между Украиной, Европой и США для выработки совместного мирного предложения, которое позже будет представлено Москве. Более того, украинский лидер ранее говорил журналистам о том, что Украина, вероятно, отправит свой мирный план в США уже 10 декабря.

Европа должна готовиться к ведению войны самостоятельно

В это же время высокопоставленные чиновники НАТО напряженно следят за тем, как администрация Трампа выводит свои войска из стран Европы, добавили в издании. В регионе остается еще около 79 000 американских солдат, но чиновники признают, что европейцы не могут легко заменить ключевые военные возможности США, такие как спутниковая разведка, противовоздушная оборона, ракеты дальнего действия и системы управления.

Также Европа должна готовиться к ведению войны самостоятельно, так как поддержка со стороны США под вопросом, заявил журналистам европейский чиновник.

"Украина является линией обороны Европы против России, но мы не до конца понимаем, что это означает и во что это обойдется. Российские активы абсолютно необходимы Украине, чтобы продолжать борьбу и изменить расчеты России. Мы должны пойти на более высокий риск или заплатить более высокую цену позже", - сказала журналистам директор по Северной Европе Атлантического совета Анна Висландер.

Как долго Британия могла бы воевать, если бы наступила война с Россией

Ранее в BBC оценили, как долго продержалась бы Британия в вероятной войне против России. Журналисты отметили, что очень маловероятно, что Великобритания когда-нибудь окажется в состоянии войны с РФ один на один, без поддержки союзников по НАТО.

В издании поделились, что такая война могла бы начаться с отключения связи. После этого может возникнуть невозможность осуществлять банковские платежи за такие необходимые вещи, как еда и топливо.

В издании уверены, что в случае войны эти скрытые, незаметные действия в сочетании с почти неизбежной попыткой "ослепить" западные спутники в космосе серьезно ограничат боевые возможности Великобритании, а также могут нанести значительный ущерб гражданскому обществу.

В отчете Кильского института мировой экономики говорится о том, что Россия ежемесячно производит около 150 танков, 550 боевых машин пехоты, 120 дронов Lancet и более 50 единиц артиллерийского оружия. В издании подчеркнули, что Великобритания и большинство ее западных союзников просто не приблизились бы к такому уровню. В то же время аналитики считают, что западноевропейским заводам нужно несколько лет, чтобы приблизиться к уровню массового производства оружия в РФ.

