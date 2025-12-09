Вместо того, чтобы очертить реальные угрозы, Трамп в своей стратегии набрасывается на союзников.

Во время своего первого срока президент США Дональд Трамп изложил стратегию национальной безопасности, в которой признавал существование нового мира конкуренции между великими державами. Однако новая стратегия, которую обнародовал американский лидер на прошлой неделе, является четким отступлением от этой конкуренции. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, такая стратегия порадует Китай и Россию, но огорчит союзников США.

Что не так с новой стратегией нацбезопасности США

"33-страничный документ является самой полной попыткой администрации до сих пор объяснить свое видение национальной безопасности. Трамп объясняет свои взгляды преимущественно отрывочными сообщениями в социальных сетях, поэтому это лучшее представление о том, как могут сложиться следующие три года. А может, и следующие семь лет, поскольку документ имеет отпечаток вице-президента Джей Ди Венса", - анализируют в публикации.

Такая стратегия не является обособленным документом, который можно прочитать в либертарианском аналитическом центре, но это декларация о том, что США больше не могут позволить себе и не должны в национальных интересах нести бремя глобального лидерства, подчеркивает WSJ.

"Самое главное, что стратегия ставит Западное полушарие на первое место, преуменьшая значение остального мира. В этом есть географическая логика, но не стратегическая, поскольку наибольшими угрозами для безопасности США являются не Бразилия, Колумбия или даже Куба. Стратегия полезно подчеркивает важность устранения пагубных интересов из полушария, хотя и не упоминает Россию, Китай или Кубу как такие влияния. Она также указывает, что миграция и наркотики являются двумя самыми серьезными угрозами для Америки", - добавляют в материале.

В издании считают, что самой большой угрозой для США является страна на другой стороне Тихого океана, которая за пять лет утроила свой ядерный арсенал, а именно Китай. Однако в документе торговля описывается как "самая важная ставка" в Тихоокеанском регионе, а торговые дисбалансы рассматриваются как большая угроза процветанию США, чем военное наращивание Пекина.

Игнорирование Трампом истинных угроз

"Китай также является главным спонсором войны Владимира Путина в Украине, и именно в отношении России стратегия теряет свою эффективность. Документ советует "стратегическую стабильность" с государством, которое вторглось в Восточную Европу и применяет ядерный шантаж против США и НАТО. Поздравляем с тем, что вы усложнили завершение войны в Украине. Путин использует эту стратегию как доказательство того, что расширение НАТО и европейская деградация оправдывают его империализм", - отметили в публикации.

В то же время такая стратегия нападает на друзей Америки по ту сторону Атлантики. Как подчеркивают в WSJ, администрация Трампа права относительно снижения уверенности Европы в себе и десятилетий игнорирования жесткой силы. Однако у президента США и поучают Европу относительно сводобы слова, подчеркивая, что мы должны игнорировать то, как диктатуры мира управляют собой.

Факторы стратегии, которые не сходятся

"Стратегия полна других противоречий. Она предлагает сокращенную (и ложную) историю упадка США до прихода к власти Трампа, одновременно утверждая, что США имеют лучшую экономику в мире. Она утверждает, что мы должны объединить союзников в совместных усилиях, чтобы противостоять китайскому меркантилизму, но приветствует введение пошлин на этих союзников, что уменьшает вероятность их доверия к США", - добавляют в издании.

WSJ подчеркивает, что можно быть уверенным в том, что враги Америки читают этот документ и они видят страну, которая поглощена во внутренние конфликты и не желает честно признавать реальные угрозы со стороны Китая и России.

"Американцы выбрали Трампа в 2016 году отчасти потому, что им не нравилась наивность Барака Обамы в отношении наших противников и его отход от лидерства США. Загадка заключается в том, почему Трамп возрождает большую часть этой провальной большой стратегии в своем втором сроке", - подытожили в материале.

Политика Трампа - последние новости

Ранее CNN писало, что раскол между Трампом и Европой увеличивается, и это подарок для Путина. По словам журналистов, формулировка со стороны администрации Трампа, где Европа представлена как "антидемократическое препятствие для стабильных отношений с Россией", стала настоящей находкой для российских чиновников.

"Нюанс, который мы видим в новой концепции, безусловно, нам импонирует. Он говорит о необходимости диалога и построения конструктивных, добрых отношений", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также бывший главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Трамп объявил ЕС дипломатическую войну. Он отметил, что лидеры Европы должны изменить свое поведение в отношении американского президента.

"Европейские лидеры должны перестать делать вид, что Трамп не является нашим противником, прячась за страшным и самодовольным молчанием, и вместо этого отстаивать суверенитет ЕС - технологический, в сфере безопасности и обороны, а также политический", - посоветовал Боррель.

