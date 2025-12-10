Европейские страны могут мало чего сделать, чтобы противостоять Трампу.

События прошлой недели продемонстрировали, что несмотря на все усилия, европейские лидеры не имеют влияния на президента США Дональда Трампа, который подвергает их беспощадной критике. Об этом пишет издание Time.

Журналисты отмечают, что "мирный план" США и РФ является неприемлемой капитуляцией перед Путиным, поскольку это вознаграждает его за вторжение в соседнюю страну. В частности РФ получит больше территорий, чем ей удалось оккупировать. Также это заставит Украину изменить Конституцию, отказавшись от НАТО. Взамен Киев получит нечеткие гарантии безопасности.

На фоне встречи Зеленского с европейскими лидерами, Трамп обвинил Европу в том, что она "слишком много говорит" и ничего не делает. Он также сказал, что Путин имеет "преимущество" и что Зеленский должен "взяться за дело и начать... принимать вещи", видимо, имея в виду план, благоприятный для России. И эти слова Трампа, по мнению журналистов, были болезненными по двум причинам.

Во-первых, Трамп вытеснил европейцев из мирного процесса в Украине. Хотя и результат войны между Украиной и РФ имеет большее значение для Европы, чем для Америки. А во-вторых, европейцы мало что могут сделать, чтобы противостоять Трампу. Хотя Европа и увеличивает выдавать на оборону, но они все еще полностью полагаются на защиту США.

И это влияет на способной Европы поддерживать Украину. Даже если европейские страны смогут найти деньги на финансирование Украины, они все равно будут зависимы от американских средств и вооружения. Журналисты напоминают, что администрация Трампа ранее уже прекращала передачу разведданных Украине. И такие решения делают задачу Украины по самообороне гораздо сложнее.

Издание отмечает, что возможно в будущем Европа и создаст оборонный промышленный комплекс, способный не зависеть от США. Однако угроза от РФ существует уже сейчас. И если Украина будет вынуждена пойти на невыгодную сделку, то, влияние Путина в Европе возрастет. Журналисты подытоживают:

"Это ужасные времена для Европы. Между давлением на передовой в Украине, вторжениями России в европейское воздушное пространство и потеплением отношений Белого дома с Кремлем, единственный вариант, который сейчас есть у лидеров - это ехать на двух лошадях одновременно, надеясь, что их не сбросят. Судьба Европы больше не в ее руках".

Мирные переговоры: важные новости

Ранее журналисты The New York Times отмечали, что хоть Европа и продолжает заявлять о решительной поддержке Украины, однако у них нет плана, как закончить войну без участия США. И это проблема, поскольку позиция президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине является изменчивой, отметило издание.

Между тем The Washington Post пишет, что Украина уже в ближайшее время может получить мирное соглашение. Однако самая большая ошибка, которую может совершить Трамп - это заставлять Украину ускорить процесс подписания. Дипломатия так не работает, как и хороший бизнес, отмечает издание.

