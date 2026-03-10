Трамп провел опрос относительно своего преемника: кого выбрали доноры между Рубио и Венсом

На позицию обоих кандидатов повлияла, в частности, война в Иране.

Дональд Трамп провел неофициальный опрос среди доноров о том, кого они видят следующим кандидатом на выборах в президенты США, которые пройдут в 2028 году. Об этом пишет NBC News.

Издание сообщает, что среди присутствующих большинство поддержали кандидатуру государственного секретаря Марко Рубио, а не вице-президента Джей Ди Венса. Журналисты отмечают, что это может свидетельствовать о росте влияния Рубио благодаря центральной роли во внешней политике администрации.

В то же время, как отмечает издание, избиратели-республиканцы продолжают отдавать предпочтение Венсу. Он, в частности, имеет большую поддержку среди сторонников движения MAGA, хотя в последнее время его публичная деятельность уменьшилась из-за протоколов безопасности. Зато Рубио Трамп все чаще хвалит публично, называя его "лучшим госсекретарем в истории". И это создает конкурентную динамику внутри команды.

Также на позиции обоих кандидатов повлияла война в Иране. Рубио раскритиковали за предположение о том, что Вашингтон начал боевые действия по просьбе Израиля. Тогда как Джей Ди Венс вынужден балансировать между своей репутацией противника внешних вмешательств и необходимостью поддерживать приказы президента.

Выборы в США: важные новости

Напомним, уже этой осенью в США пройдут выборы в Сенат. Издание Reuters ранее отмечало важность влияния на голосование военной кампании Вашингтона в Иране. В частности, издание писало, что решение Трампа начать войну на Ближнем Востоке привело к риску не только для глобальной экономики и стабильности, но и для позиции республиканцев на промежуточных выборах.

Также ранее агентства Reuters и Ipsos провели опрос среди американцев относительно их поддержки ударов США по Ирану. Согласно результатам, 27% опрошенных одобряют эти удары, тогда как 43% - не поддерживают. В то же время среди сторонников Трампа большинство все же поддерживает подобные действия Вашингтона - таких оказалось 55%.

