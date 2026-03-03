США не собираются ввязываться в новую войну: Вэнс назвал главную цель Трампа в Иране

Трамп хочет, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием, а это требует коренной смены власти в стране, сказал Вэнс.

США не собираются ввязываться в войну, которая затянется на годы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он назвал единственную цель операции президента США Дональда Трампа в Иране - добиться того, чтобы Тегеран "никогда не смог обладать ядерным оружием".

"Президент хочет не просто защитить страну от иранского ядерного оружия в течение первых трех-четырех лет своего второго срока - он хочет убедиться, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, а это требует коренного изменения мышления иранского режима", - объяснил Вэнс.

Видео дня

Он заявил, что ядерные объекты Ирана построены не только для обогащения урана в мирных целях, как утверждал режим в Тегеране, но и для разработки ядерного оружия.

При этом вице-президент подчеркнул, что речь не идет о долгосрочной военной кампании:

"Трамп ни в коем случае не позволит стране ввязаться в многолетний конфликт… мы не собираемся втягиваться в проблемы, которые у нас были с Ираком и Афганистаном".

Ситуация в Иране

28 февраля США, при поддержке Израиля, нанесли удары по Ирану. В последствии этих ударов были ликвидированы главные чиновники в Иране, в том числе аятолла Хаменеи.

Белый дом заявлял, что целью операции в Иране является достижение сделки по иранской ядерной программе.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что самые сильные удары американских войск по Ирану еще впереди.

Вас также могут заинтересовать новости: