Израиль начал 'масштабную операцию' в Газе: в чем причина

На данный момент неизвестно, сколько времени займет такая операция.

Израиль заявил, что его военные проводят "масштабную операцию", чтобы найти последнего заложника в секторе Газа. Это происходит в то время, когда США и другие посредники давят на Израиль и ХАМАС, чтобы перейти к следующему этапу перемирия, пишет Politico.

"Заявление прозвучало во время заседания кабинета министров Израиля, на котором обсуждалась возможность открытия ключевого пограничного перехода Рафах между Газой и Египтом, а также на следующий день после встречи высокопоставленных представителей США с премьер-министром Беньямином Нетаньяху относительно дальнейших шагов", - отметили в материале.

В издании напомнили, что возвращение последнего заложника, Рана Гвили, рассматривается как устранение последнего препятствия для открытия перехода Рафах и перехода ко второй фазе перемирия, которое было достигнуто при посредничестве США.

"После завершения этой операции и в соответствии с договоренностями с Соединенными Штатами, Израиль откроет переход Рафах", - говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Пока неизвестно, сколько времени займет такая операция, но местные СМИ сообщают, что это может длиться несколько дней.

"Возвращение всех оставшихся заложников, живых или мертвых, было центральной частью первой фазы перемирия, которое вступило в силу 10 октября. До воскресенья предыдущий заложник был освобожден в начале декабря", - добавили в Politico.

По словам израильских военных, они проводят поиски на кладбище на севере Газы вблизи Желтой линии, которая отделяет контролируемые Израилем части территории.

В то же время один израильский военный чиновник сообщил, что Гвили, скорее всего, похоронен в районе Шияя-Туфа в Газе.

"Семья Гвили призвала правительство Нетаньяху не переходить ко второй фазе перемирия, пока не будут возвращены его останки. Однако давление усиливается, и администрация Трампа уже заявила в последние дни, что вторая фаза началась", - подчеркнули в издании.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможного вмешательства США в Иран. В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападение Ирана на Израиль будет иметь ужасные последствия.

"Израиль не проявлял желания вмешиваться в Иран, где продолжаются протесты, а напряженность между двумя заклятыми врагами остается высокой из-за обеспокоенности Израиля по поводу иранских ядерных и баллистических ракетных программ", - пояснили в Reuters.

В то же время Bloomberg писал, что США просят Италию присоединиться к силам безопасности Газы. По словам журналистов, решение о присоединении остается за премьер-министром страны Джорджией Мелони.

Как стало известно, Италия не будет предоставлять свои войска для этих сил, поэтому для этого достаточно будет ранее взятого обязательства об обучении будущих полицейских подразделений Газы.

