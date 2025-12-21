По словам спецпредставителя Трампа, в ближайшее время планируется создать Совет мира в качестве переходной администрации.

США вместе с представителями Египта, Катара и Турции встретились в субботу, 20 декабря, в Майами, чтобы оценить реализацию первого этапа перемирия в Газе и обсудить подготовку ко второму. Об этом сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на своей странице в соцсети X.

"Первая фаза принесла определенные результаты, в частности расширение гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод войск и уменьшение военных действий", - отметил он.

При обсуждении второго этапа участники переговоров отметили необходимость создания в Газе руководящего органа под единой властью Газы для того, чтобы защитить гражданское население и поддержать общественный порядок.

"Мы также обсудили меры региональной интеграции, в частности упрощение торговли, развитие инфраструктуры и сотрудничество в области энергетики, водоснабжения и других общих ресурсов, как необходимые для восстановления Газы, региональной стабильности и долгосрочного процветания", - добавил Уиткофф.

Также спецпредставитель Трампа сообщил, что в ближайшее время планируется создать Совет мира в качестве переходной администрации для гражданских, безопасности и восстановительных направлений.

"Мы рассмотрели следующие шаги в поэтапном внедрении Комплексного плана мира для Газы, подчеркнув важность последовательности, координации и эффективного мониторинга в партнерстве с местными институтами Газы и международными партнерами", - отметил Уиткофф.

По его словам, участники переговоров подтверждают свою полную приверженность 20-пунктному плану президента США и призывают все стороны соблюдать свои обязательства, проявлять сдержанность и сотрудничать с механизмами мониторинга.

Ранее Reuters сообщал, что специальный российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев отправился в США для переговоров по Украине. По информации источника издания, любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками исключена.

"Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются", - сказал собеседник агентства.

Впоследствии Дмитриев раскрыл первые детали переговоров США и России в Майами. Он подчеркнул, что переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером "проходят конструктивно".

По его словам, встреча российской и американской сторон продолжится в воскресенье, 21 декабря.

