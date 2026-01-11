Израиль находится в состоянии высокой готовности из-за возможных действий США в Иране, - СМИ

Израиль находится в состоянии повышенной готовности на случай возможного вмешательства США в Иран, ведь власти этой страны сталкиваются с крупнейшими антиправительственными протестами за последние годы. Об этом сообщили три израильских источника для Reuters.
Известно, что президент Дональд Трамп в последнее время неоднократно угрожал вмешаться и предостерегал иранские власти от применения силы против протестующих. Уже в субботу американский лидер заявил, что США "готовы помочь".
В то же время источники издания, которые присутствовали на консультациях израильской службы безопасности в течение выходных, не уточнили, что означает высокая готовность Израиля на практике.
Как напомнили в Reuters, в июне прошлого года Израиль и Иран вели 12-дневную войну, в которой США присоединились к Израилю, нанеся воздушные удары.
В то же время израильский источник сообщил журналистам, что в субботу во время телефонного разговора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможность вмешательства США в Иран.
"Израиль не проявлял желания вмешиваться в Иран, где продолжаются протесты, а напряженность между двумя заклятыми врагами остается высокой из-за обеспокоенности Израиля иранскими ядерными и баллистическими ракетными программами", - подчеркнули в издании.
В свою очередь, в интервью журналу Economist Нетаньяху заявил, что нападение Ирана на Израиль будет иметь ужасные последствия. Намекая на протесты, политик отметил:
"Что касается всего остального, я думаю, мы должны посмотреть, что происходит внутри Ирана".
Ситуация в Иране - последние новости
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что в администрации Трампа обсудили варианты военной операции против Ирана. Один из возможных обсуждаемых вариантов - это широкомасштабный воздушный удар по ряду военных объектов Ирана.
По словам источников издания, подобные обсуждения являются частью обычного планирования, и пока рано говорить о неизбежном нападении США на Иран.
В то же время конгрессмен-республиканец Линдси Грэм анонсировал "конец кошмара" в Иране. Политик подчеркнул, что Трамп понимает, что Иран "никогда не будет великим", пока у власти находится аятолла Али Хаменеи и его приспешники.
"Ваш длительный кошмар скоро закончится. Ваше мужество и решимость положить конец угнетению заметил президент США и все, кто любит свободу. Когда президент Трамп говорит: "Сделаем Иран снова великим", это означает, что протестующие в Иране должны победить аятоллу", - добавил Грэм.