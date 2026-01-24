США просят Италию присоединиться к силам безопасности Газы, решение за Мелони, - Bloomberg

На данный момент офис итальянского премьера никак не прокомментировал эту информацию.

США попросили Италию присоединиться к Международным силам стабилизации в Газе (ISF) в качестве основателя. Об этом сообщили источники Bloomberg.

По словам собеседников издания, решение о присоединении остается за премьер-министром страны Джорджией Мелони.

Согласно предложению, Италия не будет предоставлять свои войска для этих сил, для этого достаточно будет ранее взятого обязательства об обучении будущих полицейских подразделений Газы. Главным вкладом Италии также будет ее политическое влияние на арабские государства, Израиль и палестинцев, говорят источники.

В то же время офис Мелони отказался от комментариев. Министерство иностранных дел Италии также не ответило на запросы издания.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс отказалась отвечать, пригласили ли США Рим.

"Объявления об ISF появятся в ближайшее время", - подчеркнула она.

Также американский чиновник рассказал Bloomberg, что еще несколько стран заинтересованы в участии в мирных усилиях Трампа в Газе и что США ведут переговоры с этими государствами.

Роль Италии в международной политике - последние новости

Ранее Politico писало, что Мерц ищет основных союзников для обороны Европы, поэтому он стремится объединить усилия с ультраправой премьер-министром Италии Джорджией Мелони, сделав ее своей правой рукой.

Также Италия и Германия разрабатывают план действий по возрождению промышленности ЕС и расширению экспорта. Они должны представить его на саммите Европейского Совета 12 февраля.

Кроме того, Мелони предложила стать посредником между Трампом и Европой по Гренландии. По ее словам, США, вероятно, неправильно поняли действия Европы по отправке войск на арктический остров.

"Я согласна с тем, что администрация США уделяет особое внимание Гренландии и Арктике в целом. Очевидно, что существует проблема понимания и коммуникации", - добавила политик.

