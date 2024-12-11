Формально винтовки поставляются в такие страны как Грузия, Армения, Казахстан и т.д. Но за три года войны в Украине эти страны нарастили импорт оружия в разы.

Несмотря на санкции, Россия по-прежнему импортирует тысячи снайперских винтовок западного производства и миллионы патронов к ним. Хотя прямой экспорт оружия в РФ запрещен еще с 2014 года, пишет The Insider.

По данным журналистов, в последние годы компании из Евросоюза, США и Турции в разы увеличили поставки оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, откуда оружие потом, очевидно, реэкспортируется в Россию. Например, экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос почти в 30 раз — с 68 единиц в 2019-м до 1862 в 2023 году. Кыргызстан, который в 2020 и 2021 годах вообще не покупал итальянское оружие, в 2022 году импортировал 882 винтовки, а в 2023-м — 4434. Грузия купила в Турции 8426 винтовок в 2019-м, а в 2023 году – уже 18 843.

По данным The Insider, больше всего Россия покупает винтовки, произведенные под брендом Beretta. В июне 2024 года официальный российский импортер оружия марки Beretta попал в под санкции США, но сам холдинг Beretta, базирующийся в Люксембурге, остается мажоритарным собственником российской компании.

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По данным The Insider, многие российские военные снайперы брезгуют аналоговнетным российским оружием и продолжают пользоваться западными винтовками и патронами к ним. Это подтверждается протоколом спортивных соревнований военных снайперов, которые прошли в сентябре в оккупированном Крыму. На тех соревнованиях винтовки российского производства использовали только 7 стрелков из 36, российские патроны — только четверо.

Россия обходит санкции: последние новости

Как писал УНИАН, российские импортеры создали полноценные маркетплейсы с подсанкционными компонентами для оружия. Военные заводы могут заказывать запрещенные товары с той же легкостью, с которой покупается бытовая техника в обычном онлайн-магазине.

Многочисленные журналистские расследования показывают, что поставки идут через множество компаний-прокладок в третьих странах. Часто товар отправляется напрямую в соседние с Россией страны бывшего СССР.

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