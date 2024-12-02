Зеленский призывает надавить на теневой флот РФ.

Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз обсуждает новый пакет санкций против России за войну против Украины.

"Мы обсуждаем новый пакет санкций, чтобы ослабить Россию. Я считаю, что мы должны использовать все инструменты, которые у нас есть, чтобы помочь Украине, а также ослабить Россию, чтобы эта война закончилась", - сказала она в интервью "Суспільному".

Как добавляется 15-й пакет ограничений анонсировал на пресс-конференции в Киеве анонсировал и новый председатель Евросовета Антониу Кошта. По его словам, Европа планирует усилить давление на российскую экономику и еще больше ослабить способность Кремля вести войну.

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Президент Владимир Зеленский призвал ЕС поддержать также санкции против теневого танкерного флота России, которые ввели некоторые отдельные страны. Глава государства подчеркнул, что именно этот флот дает РФ наибольшую часть доходов на войну. Как рассказал Зеленский, Украина передала европейским партнерам списки компаний, которые, несмотря на санкции, продолжают продавать свою продукцию в Россию.

Кошта ответил, что в ЕС знают об этих проблемах, однако поскольку Россия получает компоненты и запчасти через третьи страны, чтобы противостоять этому нужны объединенные усилия всего мира.

"Хочу уточнить: европейские компании не продают компоненты и запчасти в Россию, она получает их через третьи страны. Поэтому эти вопросы урегулировать очень сложно, потому что нужны очень целенаправленные действия и объединенные усилия всего мира", - пояснил президент Евросовета.

По его словам, ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной должен идентифицировать эти компоненты и запчасти и сотрудничать с частными компаниями в третьих странах, чтобы остановить обход санкций Россией.

Санкции против РФ

Недавно Вашингтон ввел против одного из крупнейших банков Российской Федерации санкции. Причиной стало то, что Москва использовала его для закупок военной техники и выплат военным и их семьям.

Банки даже в дружественных к России странах отказываются обслуживать карты российского "Газпромбанк".

Как писал Bloomberg, падение цен на нефть и надвигающийся период избыточного предложения могут создать отличную возможность для ужесточения санкций против Российской Федерации. Этот шаг может действительно сократить военные запасы Кремля.

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