Рютте рассказал об 'очень деликатных' переговорах в рамках мирного процесса по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на "очень деликатные" территориальные переговоры в рамках мирного процесса по Украине. Об этом пишет The Guardian.

Обращаясь к Украине, Рютте вспомнил недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что гарантии безопасности США "близки к согласованию".

Он признал, что существует большой нерешенный и "очень деликатный" территориальный вопрос с Россией. По его словам, только Украина может принять решение о том, что, если вообще что-либо, она может принять в качестве компромисса.

Рютте отметил, что Украина хотела бы присоединиться к НАТО, но указал, что некоторые государства-члены по-прежнему выступают против, и поэтому "политически это практически не рассматривается", по крайней мере, пока.

Он отрицает, что США пытались использовать свое обещание гарантий безопасности для Украины в переговорах с НАТО по Гренландии.

Генсек высказался о потенциальной европейской альтернативе НАТО без участия США, предупредив, что это будет сложно, и отверг эту идею, говоря:

"Путин был бы в восторге".

Сложная зима для Украины

Рютте предупредил, что Украину ждет "самая суровая зима", и призывал законодателей проявить гибкость в использовании средств ЕС.

"Это самая суровая зима" для украинцев за более чем десятилетие, подчеркивая ухудшение ситуации, вызванное российскими атаками на критически важную инфраструктуру в Киеве и других городах", - сказал он.

Рютте заверил, что мирные переговоры под руководством США продолжаются. Он считает, что целью должно быть достижение мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня:

"Давайте молиться, чтобы это произошло как можно скорее". В затем нужно убедиться, что Путин никогда, никогда больше не будет нападать на Украину".

Рютте заверил, что НАТО продолжает поддерживать Украину, поставляя американскую военную технику на миллиарды долларов через механизм Приоритетного списка потребностей Украины (PURL) и в рамках более мелких национальных инициатив.

Он призвал законодателей ЕС не быть "чрезмерно ограничительными" в использовании кредита ЕС в размере 90 млрд евро на обеспечение безопасности, навязывая какие-либо условия "покупай ЕС", которые ограничили бы возможности Киева получить необходимое или потратить выделенные бюджеты.

"Я призываю вас в первую очередь сосредоточиться на потребностях Украины", - сказал генсек.

Рютте повторил свое общее предупреждение о том, что безопасность Украины - это также и безопасность НАТО.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Зеленский рассказал, что 1 февраля, может состояться следующая трехсторонняя встреча представителей Украины, России и Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что сейчас состоялся уже "полный доклад нашей делегации - ребята вернулись после трехсторонних встреч".

"За долгое время был снова формат с американцами и россиянами. Успели обсудить различные вопросы более военного характера - то, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга", - сказал он.

Глава государства добавил, что есть вопросы, которые должны быть подготовлены к следующей встрече.

