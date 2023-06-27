Россия пытается возродить свою шпионскую сеть в Европе, пострадавшую в прошлом году.

Швейцария оказалась одним из "лидеров" в Европе по количеству российских шпионов в стране. Об этом говорится в публичном докладе Федеральной разведывательной службы Швейцарии.

По данным швейцарской разведки, угроза со стороны иностранного (преимущественно российского и китайского) шпионажа является достаточно высокой. Российские шпионы действуют преимущественно под дипломатическим прикрытием.

Причина столь значительного внимания российской разведки к небольшой нейтральной Швейцарии объясняется тем, что на территории страны расположены штаб-квартиры множества международных организаций. Особенно швейцарская разведка опасается, что россияне попытаются использовать в своих целях швейцарских чиновников, отвечающих за работу с Советом Безопасности ООН.

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Еще одной головной болью для швейцарской разведки является противодействие российским попыткам обходить введенные против РФ санкции.

"Поскольку Россия использует компании в Евразийском экономическом союзе, Турции и Индии для закупок, деятельность [швейцарской разведки] по мониторингу должна быть распространена на регионы, которым в прошлом уделялось мало внимания", – говорится в докладе.

Российские шпионы на Западе

В начале года The Washington Post писала, что после российского вторжения в Украину шпионская сеть в Европе была частично разгромлена. Это сильно подорвало возможности Кремля влиять на Европу.

Уже весной издание Politico писало, что сейчас Кремль отчаянно пытается восстановить свою шпионскую сеть в Европе, чтобы по возможности помешать поставкам западной военной помощи в Украину.

Параллельно Россия возрождает шпионский центр на Кубе, который был создан в советские времена для шпионажа за США, но был закрыт после распада СССР.

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