За последний год Запад провел большую работу по самоочищению от российской агентуры.

За последний год страны Запада значительно ослабили российскую шпионскую сеть в Европе, что стало неожиданностью для Кремля. Об этом пишет The Washington Post.

"В течение последнего года, когда западные правительства наращивали поставки оружия в Украину и вводили экономические санкции против Москвы, американские и европейские службы безопасности проводили параллельную, но менее заметную кампанию по разрушению российских шпионских сетей", – отмечает издание.

В январе был арестован российский шпион в Германии Артур Эллер, что стало "последним залпом в теневой войне против российских спецслужб". Этому предшествовали многочисленные задержания российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении, а также массовая высылка российских шпионов, имеющих дипломатический статус при посольствах РФ.

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Американские и европейские чиновники по вопросам безопасности отмечают, что шпионская сеть РФ понесла самый значительный урон со времен "холодной войны", хотя пока еще сохраняет значительный потенциал.

"Масштабы кампании, по-видимому, застали Россию врасплох, ослабив ее способность проводить операции. (...) Если так, то это может пополнить список последствий, которые не смог предвидеть президент России Владимир Путин – бывший офицер КГБ в Восточной Германии – когда отдавал приказ о вторжении в Украину", – пишет издание.

Эксперты отметили, что возможности РФ по оказанию влияния в Европе и сбору информации о поставках оружия в Украину оказались сильно ослаблены. Сейчас Россия пытается компенсировать эти потери, больше полагаясь на кибершпионаж, и засылая на Запад новых шпионов под видом беженцев.

"Но эти вновь прибывшие будут лишены защиты и преимуществ работы российских посольств и им может не хватать опыта, источников и подготовки тех, кто был объявлен персоной нон грата", – отмечает издание.

Признаком отчаяния Москвы стали ее попытки отправить своих шпионов, высланных из одной европейской столицы, обратно в другую, надеясь на недостаток координации между европейцами.

Российские шпионы на Западе

По данным ГУР МОУ, российская шпионская сеть продолжает активно работать в странах Европы. Упор делается на информационно-пропагандистских операциях. Приоритетными задачами россияне ставят попытки повлиять на отдельных авторитетных людей в Европе.

Известно, что российские агенты занимаются выполнением террористических акций в Европе по заказу Кремля. Рассылка писем с бомбами в Испании в конце прошлого года – как раз такой случай.

При этом россияне не стесняются устраивать показательные шпионские акции. Например, российский военный корабль несколько недель дежурил возле Гавайских островов, где расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота США.

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