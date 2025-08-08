Важно приучить себя к этому по нескольким причинам.

После использования унитаза, а также прямо во время смыва, нужно точно знать, опускать крышку или оставить ее поднятой. Узнайте, что будет, если не закрывать крышку туалета, и почему необходимо следить за этим.

Что произойдет, если не закрыть сиденье унитаза

Первый аргумент касается гигиены, и так как туалет - одно из самых грязных мест в доме, вы должны быть начеку. Дело в том, что когда вы после своих "дел" смываете воду при открытой крышке, все бактерии внутри колена вместе с частичками воды разлетаются по комнате, даже остаются на сиденье унитаза. В том числе, они попадают на вашу одежду, и даже внутрь организма, пока вы дышите. Ни к чему хорошему это не приводит - ни в плане уборки, ни в плане здоровья. Люди, которые это понимают, знают, почему принято оставлять крышку унитаза закрытой - делать так нужно во избежание лишнего загрязнения пространства и собственного организма.

Вторая причина касается эзотерических нюансов, и если вы не понимаете, что за примета - закрывать крышку унитаза, то послушайте, что говорят китайские мудрецы. Фен-шуй - это древнекитайская практика, согласно которой, правильная гармонизация пространства способствует естественному течению энергий. То есть, проще говоря, если вы расставите в доме предметы по правилам фен-шуй, то сможете привлечь удачу и благополучие. То же самое касается и тех мест в квартире, которые нельзя куда-либо перенести, тогда с ними нужно правильно обращаться.

Видео дня

Например, запомнить, почему нужно закрывать крышку унитаза по фен-шуй - мудрецы считают, что открытое отхожее место - угроза для финансового благополучия. В квартире постоянно циркулируют денежные потоки и, если крышка унитаза будет поднята, конечной точкой "путешествия" энергии станет слив, а не ваш кошелек. То же самое касается и любви, уюта, здоровья - любых других положительных потоков.

Вас также могут заинтересовать новости: