Эти продукты являются полезными для здоровья человека.

Если вы пытаетесь похудеть и сжечь жир на животе, но не знаете, какие перекусы можно употреблять, издание Eat This, Not That поделилось важными советами.

"Не существует перекусов, которые напрямую влияют на висцеральный жир. Потеря жира, включая висцеральный, происходит благодаря постоянному дефициту калорий и улучшению качества питания со временем. Тем не менее, некоторые закуски могут помочь уменьшить чувство голода, стабилизировать уровень сахара в крови и поддержать мышечную массу, что облегчает общую потерю жира", - объяснила сертифицированный спортивный диетолог Тара Коллингвуд.

По ее словам, эти 8 закусок нужно сочетать с диетой с контролируемой калорийностью и планом физических упражнений.

Греческий йогурт с ягодами

Это сладкий перекус, который имеет много полезных свойств.

"Этот перекус, богатый белком, обеспечивающим ощущение сытости, и ягодами, содержащими клетчатку и антиоксиданты, помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови, которые могут привести к перееданию", - отметила Коллингвуд.

Яблочные ломтики с миндальным маслом

По словам диетолога, такой перекус является хрустящим, сладким и сытным.

"Сочетание фруктовой клетчатки и полезных жиров помогает дольше оставаться сытым", - заверила она.

Хумус с сырыми овощами

Если вы хотите получить более пикантный вкус, попробуйте съесть свежие овощи с хумусом.

"Морковь, сладкий перец и огурцы в сочетании с хумусом - это низкокалорийная, питательная закуска, которая насыщает без лишних калорий", - подчеркнула Коллингвуд.

Творог с корицей и творогом

Известно, что творог является одним из самых эффективных продуктов для сжигания жира. Диетолог советует посыпать его корицей.

"Творог, богатый белком и с низким содержанием сахара, помогает сохранить мышцы, подавляя голод. Корица добавляет вкуса без добавления сахара", - заметила специалист.

Вареные яйца

Яйца являются отличным основным продуктом для похудения, поэтому Коллингвуд рекомендует их в качестве перекуса.

"Простые, портативные и богатые белком, яйца могут помочь уменьшить аппетит между приемами пищи", - добавила диетолог.

Небольшая горсть смешанных орехов

Коллингвуд отметила:

"Орехи калорийны, поэтому следите за порциями, но их полезные жиры и белок делают их сытным выбором, который может удержать вас от менее здоровых вариантов".

Попкорн

Попкорн является отличной закуской для борьбы с висцеральным жиром.

"Цельные зерна, высокое содержание клетчатки и низкая калорийность, если не добавлять масло. Это хрустящая, сытная закуска, которая не испортит ваших калорийных целей", - рассказала эксперт.

Эдамаме

Напоследок Коллингвуд посоветовала:

"Эти молодые соевые бобы богаты растительным белком, клетчаткой и важными питательными веществами, что делает их отличным выбором для утоления голода".

