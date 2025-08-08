По производительности он легко обходит Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra и другие топ-флагманы на Android.

В Китае представили самый производительный Android-смартфон на рынке. Бренд Vivo не просто опередил своих конкурентов, но и установил крайне доступный ценник на топовый девайс.

Под капотом у iQOO Z10 Turbo+ находится чипсет Dimensity 9400+, который быстрее Snapdragon 8 Elite. В Antutu смартфон набирает рекордные 3,26 млн. баллов. По словам производителя, это первый смартфон, предлагающий режим высокой частоты кадров 144 Гц в игре Valorant.

Помимо рекордной производительности, новинка Vivo отличатся продвинутой системой охлаждения и огромным аккумулятором на 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. На полную зарядку девайса уйдет всего 30 минут.

Также устройство получило 6,78 дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K и самые актуальные стандарты оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.1) памяти. Есть основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная на 8 МП и селфи-камера на 16 МП.

Базовую версию iQOO Z10 Turbo+ на 12ГБ+256 ГБ оценили в 2 299 юаней, $320 (~13 500 грн). Топовая версия 16ГБ+512 ГБ стоит 2999 юаней (~17 300 грн). Дата глобального запуска пока не сообщается.

Первые смартфоны с Snapdragon 8 Elite 2 на борту, среди которых Xiaomi 16, начнут выходить в сентябре. Чип обещает улучшенную энергоэффективность и поддержку передовых функций ИИ.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли смартфоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

