В том числе Москва исследует различные методы сбора данных на Западе.

Российская Федерация продолжает продвигать кампанию по заполнение Европы своими шпионами. Как сообщает Politico в своем материале, Москва хочет возродить предыдущую мощь своей военной разведки.

Издание отмечает, что сейчас появляется все больше доказательств того, что Служба внешней разведки ведут агрессивные попытки восстановить свою сеть шпионажа. В частности она нужна Кремлю ввиду военной помощи Запада Киеву.

После полномасштабного вторжения России в Украину в Европе было задержано или выслано более 400 прокремлевских шпионов. Они не только занимались непосредственно своей деятельностью в пользу России, но и вербовкой в свои ряды местных жителей.

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К примеру в Финляндии заявили, что агентская группа россиян в стране за год уменьшилась вдвое. Кроме того, что были высланы так называемые дипломаты под прикрытием, также не давали визу тем, кто должен был заменить этих агентов.

Важной мишенью для россиян является сбор информации о критической инфраструктуре Европы. А приоритетом является мониторинг производства и поставки западного оружия в Украину, отмечает директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

Politico указывает, что серия арестов российских шпионов в Европе является свидетельством решимости Москвы собрать как можно больше информации об оборонных объектах и военных планах НАТО. Кроме этого среди задач есть отслеживание и воспитание потенциальных новобранцев для выполнения своих задач. В то же время западные спецслужбы работают должным образом, именно из-за чего и есть такое большое количество разоблаченных агентов.

Неудачи российских шпионов в Европе

В феврале 2023-го года Washington Post написал, что ослабление странами Запада шпионской сети РФ стало неожиданностью для Кремля. Потери агентов России стали крупнейшими со времен "Холодной войны".

Как сообщал УНИАН 16 марта, в Польше была ликвидирована целая шпионская сеть, работавшая на Москву. Они несли реальную угрозу. В том числе собирали информацию о критической инфраструктуре.

В конце марта стало известно, что Служба безопасности Финляндии нанесла удар по группе российских агентов. Они занимались шпионажем не обычным способом, ведь такой уже стало очень трудно воплотить в реальность в Европе.

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