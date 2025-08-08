Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, а евро - 48,03 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 8 августа, подешевел на 10 копеек - до 41,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 13 копеек и составляет 48,73 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,03 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,43 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,50 грн/евро, а курс продажи - 48,30 грн/евро.

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 8 августа, составляет 116 695 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 842 330 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 8 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,46 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 15 копеек.

По отношению к евро гривна также несколько усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,28 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

