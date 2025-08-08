Сейчас название этой разработки неизвестно.

Украина создала дрон-перехватчик для противодействия российским ударным беспилотникам типа "Шахед" и "Гербера". Об этом сообщает "Милитарный".

"Украинские инженеры разработали новое решение, способное эффективно действовать ночью и на большой скорости. Его ключевое преимущество - способность оперативно выявлять и физически уничтожать воздушную угрозу до момента ее приближения к объектам инфраструктуры или населенным пунктам", - рассказали в материале.

Разработку реализовали в рамках последовательной адаптации сил обороны к новым угрозам. При создании системы были учтены особенности тактики применения "Шахедов", благодаря чему их можно лучше перехватывать в сложных условиях, а именно в темное время суток.

"Разработчики работают над внедрением финального донаведения, которое позволит полностью автоматизировать комплекс и уменьшить потребность в задействованном персонале. Внедрение таких решений - это очередной шаг в усилении защиты украинского неба. В то же время это сигнал противнику о том, что Украина не только обороняется, но и технологически опережает его в отдельных компонентах современного боя", - добавили в "Милитарном".

Угроза российских "Шахедов" - последние новости

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, что россияне применяют "Шахеды" с противотанковыми минами. По его словам, эти дроны в основном опасны для водителей на грунтовых дорогах и для людей в населенных пунктах.

"Россияне поставили какую-то задачу перед этим. Видимо, они хотят блокировать какую-то дорогу... Мина эта небольшая - 8 на 8 на 33 см - такой себе прямоугольник", - отметил Романенко.

В то же время эксперт Константин Криволап рассказал о наращивании производства "Шахедов" в России. Он отметил, что российские оккупанты действительно планируют запускать одновременно 2000 дронов по Украине.

"Россияне действительно собираются. Они в Алабуге построили новые корпуса (производственные). Они строят общаги для персонала. Так, чтобы был "нормальный концлагерь" - барак-производство, барак-производство. И там достаточно большую территорию они захватили для всех этих вопросов. Причем, по данным нашей разведки, они пытаются выйти к концу года, если посчитать всех цифры, на 110 "шахедов" в сутки. Сейчас они выпускают 90", - пояснил Криволап.

