F/A-XX является одним из двух истребителей шестого поколения, которые сейчас разрабатывают в США.

Компания Northrop Grumman опубликовала концептуальную визуализацию своего предложения для ВМС США по истребителю нового поколения F/A-XX, предназначенного для базирования на авианосцах. Об этом сообщает The War Zone.

На изображении показали нос, кабину пилота и переднюю часть фюзеляжа самолета, который, вероятно, готовится к взлету с палубы авианосца.

Воздухозаборники хотят установить в верхнюю часть фюзеляжа - сразу за кабиной пилота. Нельзя исключать, что таким образом разработчики хотят уменьшить заметность самолета.

Носовая часть, вероятно, достаточно широкая, что позволяет установить крупноразмерную РЛС. Кабина самолета рассчитана на одного пилота, хотя нельзя исключать, что будет существовать и двухместная модификация.

В целом самолет несколько похож на Northrop/McDonnell Douglas YF-23 - проект многоцелевого истребителя пятого поколения, который совершил первый полет в 1990 году.

Прототип YF-23 проиграл в конкурсе YF-22, который впоследствии превратился в то, что мы знаем как F-22 Raptor.

Американские истребители шестого поколения - что известно

F/A-XX и является одним из двух истребителей шестого поколения, которые сейчас разрабатывают в Соединенных Штатах. Это инициатива Военно-морского флота США, призванная создать истребитель нового поколения, который должен заменить F/A-18E/F Super Hornet и дополнить F-35C.

По состоянию на март этого года в программе участвовали две компании - Northrop Grumman и Boeing. Еще одна - Lockheed Martin - выбыла из соревнования.

Кроме флота, истребитель шестого поколения хотят получить и Воздушные силы США. Этот самолет получил название F-47, а его разработчиком выбрали компанию Boeing.

