Правительство одобрило Прогноз экономического развития Украины на следующие три года, который предусматривает два сценария роста экономики.
Об этом говорится в постановлении правительства № 946.
Первый сценарий предусматривает прекращение огня уже в 2026 году. При таком развитии событий ВВП Украины будет расти такими темпами:
- 2026 - 4,5%;
- 2027 - 5%;
- 2028 - 5,7%.
Инфляция по состоянию на конец года в этот период будет снижаться до таких показателей:
- 2026 - 8,6%;
- 2027 - 5,9%;
- 2028 - 5,3%.
При втором сценарии боевые действия в Украине будут продолжаться и в следующем году, в таком случае макроэкономические показатели будут более пессимистичными. Так, рост ВВП в следующие три года может составить:
- 2026 - 2,4%;
- 2027 - 4,7%;
- 2028 - 4,5%.
Инфляция на конец года предполагается на уровне:
- 2026 - 9,9%;
- 2027 - 9,4%;
- 2028 - 7,5%.
Экономический прогноз для Украины - последние новости
Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития на 2026-2028 годы, согласно которому средняя зарплата в Украине превысит 30 тысяч гривен уже в следующем году и продолжит рост в дальнейшем.
В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство подготовило два сценария по экономическому развитию Украины и в частности размера военных расходов, которые учитывают как прекращение огня со следующего года, так и продолжение боевых действий.