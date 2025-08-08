Разработанные правительством сценарии учитывают прекращение огня или же продолжение боевых действий в 2026 году.

Правительство одобрило Прогноз экономического развития Украины на следующие три года, который предусматривает два сценария роста экономики.

Об этом говорится в постановлении правительства № 946.

Первый сценарий предусматривает прекращение огня уже в 2026 году. При таком развитии событий ВВП Украины будет расти такими темпами:

2026 - 4,5%;

2027 - 5%;

2028 - 5,7%.

Инфляция по состоянию на конец года в этот период будет снижаться до таких показателей:

2026 - 8,6%;

2027 - 5,9%;

2028 - 5,3%.

При втором сценарии боевые действия в Украине будут продолжаться и в следующем году, в таком случае макроэкономические показатели будут более пессимистичными. Так, рост ВВП в следующие три года может составить:

2026 - 2,4%;

2027 - 4,7%;

2028 - 4,5%.

Инфляция на конец года предполагается на уровне:

2026 - 9,9%;

2027 - 9,4%;

2028 - 7,5%.

Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития на 2026-2028 годы, согласно которому средняя зарплата в Украине превысит 30 тысяч гривен уже в следующем году и продолжит рост в дальнейшем.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство подготовило два сценария по экономическому развитию Украины и в частности размера военных расходов, которые учитывают как прекращение огня со следующего года, так и продолжение боевых действий.

