Своим происхождением слова обязаны людям.

Каждый человек, который хочет найти слова интересного происхождения, должен знать, что некоторые из них называются "эпонимы". Такие слова появились от имен собственных, например, фамилий, и стали именами нарицательными, то есть названиями явлений, городов, предметов и так далее.

Какие слова раньше были фамилиями - список

Некоторые из тех слов, которыми мы активно и постоянно пользуемся сейчас, раньше были обычными фамилиями. Именами нарицательными они стали из-за значимости того или иного человека, в честь которого и были названы. Таких примеров много, приведем несколько.

Галифе

Все знают, что "галифе" - это вид штанов, изначально - у военнослужащих, но название для них придумали не сразу. Появилось того после того как французский генерал Гастон Галифе придумал и приказал сшить именно такие брюки для солдат армейской кавалерии. Когда изделие было готово, его назвали в честь военачальника.

Гербера

Красивый "бархатный" цветок сейчас красуется на клумбах многих садовников, но впервые открыл его и описал ботаник из Голландии, которого звали Ян Гроновиус. Произошло это в XVIII веке, но ученый не стал давать цветку свое имя, а посвятил открытие другу - Трауготту Герберу.

Доберман

Порода собак, которая славится своей надежностью, преданностью и выдающимися охранными качествами, была выведена в XIX веке Карлом Фридрихом Луисом Доберманном. Изначально породу назвали иначе - тюрингскими пинчерами в честь города Тюрингии, где было сделано открытие. После того как ученый умер, собак стали называть в его честь, а со временем второе слово "пинчер" и вовсе забылось.

Гильотина

Такое устройство, с помощью которого в XVIII веке активно лишали жизни не только обычных людей, но даже и монархов. Например, королева Франции Мария-Антуанетта и король Людовик XVI были казнены именно таким способом. Идея принадлежала французскому профессору анатомии Жозефу Гильотену, поэтому и устройство назвали в его честь. Однако стоит помнить, что он не придумывал его, а лишь сделал популярным во Франции.

Дизель

Все автомобилисты и даже многие пешеходы знают, что дизель - это топливо для поршневого ДВС, который создал немецкий изобретатель. Его имя Рудольф Дизель, в его честь и был назван сам продукт. Инженер внес серьезный вклад в развитие двигателестроения, поэтому удостоился чести остаться в истории навсегда.

Пастеризация

Молоко, которое мы покупаем в магазинах, проходит процесс пастеризации. Это означает, что под воздействием определенной температуры внутри продукта погибают вредные микроорганизмы. Выяснил это Луи Пастер - французский микробиолог. В XIX веке он предложил таким образом обеззараживать продукты. Его идея возымела успех, и процесс был назвал в честь автора.

Рыбка Гуппи

Маленькая рыбка очень популярна в аквариумистике, так как может адаптироваться к практически любым условиям, а также очень красива внешне. Впервые обнаружил ее Роберт Гуппи - английский священник и ученый. Он выяснил, что рыбка, в отличие от своих сородичей, не мечет икру, а рождает живое потомство. Когда его открытие подтвердилось, вид рыбок назвали в честь первооткрывателя.

Блютуз

Интересная история насчет популярного девайса - блютуза. Дело в том, что само слово "bluetooth", которое расшифровывается как "синий зуб" - это адаптация датского "blåtand". Так в народе прозвали короля Дании Харальда Синезубого, который правил более 1000 лет назад. Он остался в истории в качестве правителя, который смог объединить враждующие племена в одно целое. То же самое делает и устройство Bluetooth, объединяя разные протоколы связи в один продукт.

