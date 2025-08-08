Введение бодикамер может прекратить произвол при мобилизации.

Ранее работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) посылали на линию боевых действий в случае невыполнения показателей по мобилизации. Об этом сказал народный депутат Сергей Евтушок (фракция "Батькивщина") в эфире Ранок.LIVE.

Евтушок сказал, что в ТЦК работает четкий механизм мобилизации.

"Им доводят определенные ориентиры, показатели, которые они должны выполнять. Если они не выполняются, то это уже влияет на руководство тех ТЦК, которым высшие руководители дают выговоры и конечно, дальше все по вертикали. Вообще раньше действовала такая схема - если ТЦК не обеспечивает надлежащий процент мобилизованных по соответствующим мероприятиям, то такие работники отправлялись в зону боевых действий", - рассказал нардеп.

Он отметил, что Украину защищать нужно, но вместе с тем мобилизационные мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательством. По его словам, внедрение бодикамер для работников ТЦК может прекратить произвол во время мобилизационного процесса.

"Поэтому думаю, что тот произвол, который осуществляет ТЦК, при обязательном применении камер даст возможность избежать этих нарушений прав человека, которые, к сожалению, мы видим в различных видео, роликах, которые выкладывают как работники ТЦК и граждане", - отметил он.

По его словам, вопрос обеспечения ТЦК бодикамерами требует решения. При этом отметил, что они не являются слишком дорогими для приобретения или их могут предоставить Украине в качестве помощи наши партнеры Украины.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что все работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с 1 сентября будут обязаны носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов или вручения повесток.

При этом отметил, что в случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Шмыгаль считает, что этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон

Министр добавил, что сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств.

