Украина готова рассмотреть прекращение огня по нынешней линии фронта, если это приведет к окончанию войны, пишет The Telegraph. В то же время, это возможно только при условии, что не будет допущено международного признания контроля России над какими-либо оккупированными территориями.

"Это связано с тем, что Конституция страны не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальный состав страны или мириться с нарушением ее территориальной целостности", - пишет издание.

При этом, как заявляет The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий вооружённым путём больше невозможно. По данным издания, президент считает, что необходимо искать дипломатические пути.

"Только четверть украинцев хотят бороться с Россией до конца, согласно опросу Gallup, опубликованному в четверг, что свидетельствует о резком падении веры общественности в достижение победы", - отмечается в статье.

Сценарии завершения войны в Украине

Польское издание Onet ранее сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече якобы озвучил план Владимиру Путину, включавший: соглашение о прекращении огня в Украине, а не о мире; де-факто признание территориальных приобретений России, решение этого вопроса будет отложено "на 49 или 99 лет"; снятие большинства санкций против России, а в перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти. Как пишет Onet, в предложении отсутствует гарантия нерасширения НАТО, а также обещание прекратить военную поддержку Киева.

При этом издание WSJ писало, что Путин на встрече с Трампом может предложить план, по которому будет признан официальный контроль России над частью оккупированной украинской территории в обмен на вывод российских войск из других районов Украины. Трамп, стремящийся к соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение.

