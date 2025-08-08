Аналитики сомневаются в том, что российский диктатор остановит войну из-за экономических трудностей.

Сегодня, 8 августа, истекает срок, который президент США Дональд Трамп отвел России для заключения мира в Украине. Если этого не произойдет, то покупатели российской нефти столкнутся с дополнительными пошлинами. В то же время российский диктатор Владимир Путин уже дал понять, что РФ готова выдержать любые новые экономические трудности, вызванные США и их союзниками, пишет Reuters.

"Шансы на то, что Путин согласится на перемирие из-за угроз Трампа ввести пошлины и санкции против России, близки к нулю. Теоретически, если прекратить закупку нефти Индией и Китаем, это будет очень тяжелым ударом для российской экономики и военных действий. Но этого не произойдет", - считает бывший аналитик разведки США по вопросам России Евгений Румер.

По его словам, Китай дал понять, что продолжит покупать российскую нефть.

Другие аналитики также скептически относятся к тому, что Москва готова остановить войну из-за экономических проблем.

В частности экс-советник по вопросам внешней политики бывшего президента Барака Обамы Брет Бруен предупредил, что Путин нашел пути избежать санкций и других экономических наказаний. Поэтому даже если пошлины и санкции сократят доходы РФ, российский диктатор не почувствует значительного внутреннего давления.

Бруен считает, что вторичные пошлины могут начать наносить определенный экономический ущерб.

"Но вопрос заключается в том, действительно ли это изменит поведение Путина", - сказал он.

Ультиматум Трампа - последние новости

Ранее издание Sky News сообщало, что Путин делает вид прогресса, но не хочет встречи с Зеленским на фоне ультиматума президента США. Известно, что российский диктатор в канун завершения срока ультиматума заявил о готовности встретиться с Трампом.

"Я уже много раз говорил, что в целом ничего не имею против этого, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. Но, к сожалению, мы еще далеки от создания таких условий", - заявил Путин.

В то же время в The Atlantic написали, что Трамп до сих пор думает, как и вообще наказывать российского президента, если Москва не выполнит ультиматум.

"США почти не торгуют с Россией, поэтому прямые санкции будут бесполезными, а Западное крыло разделено во мнениях о целесообразности введения вторичных санкций против стран, которые ведут бизнес с Москвой", - отметил автор материала Джонатан Лемир.

