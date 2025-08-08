Импорт Китаем товаров из России в июле вырос до самого высокого уровня с марта.

Китай заявил, что его импорт российской нефти оправдан, отвергнув угрозы США о новых пошлинах после того, как Вашингтон ввел вторичные санкционные пошлины против Индии за покупку энергоносителей у Москвы, пишет Bloomberg.

"Ведение Китаем нормального экономического, торгового и энергетического сотрудничества со всеми странами мира, включая Россию, законно и правомерно. Мы и в дальнейшем будем принимать разумные меры для обеспечения энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами", - цитирует издание заявление МИД Китая.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может наказать Пекин дополнительными тарифами из-за закупок российской нефти, добавив: "Такое может произойти".

В то же время его главный советник Питер Наварро преуменьшил вероятность новых пошлин на китайский экспорт, отметив, что это повышение "может навредить США".

Отвечая на вопрос о комментариях Трампа, министр финансов Скотт Бессент сказал в эфире Fox News, что тарифы против Китая из-за закупок нефти "могут в какой-то момент оказаться на повестке дня".

Отмечается, что импорт Китаем товаров из России в июле вырос до 10,06 млрд долларов - самого высокого уровня с марта. Однако в целом с начала года этот показатель все еще на 7,7% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Bloomberg пишет, что отношения между США и Китаем несколько стабилизировались после того, как стороны договорились приостановить введение сверхвысоких пошлин, пытаясь достичь соглашения. На этой неделе Трамп заявил, что он "очень близок" к заключению договоренности с Китаем о продлении перемирия, срок которого истекает во вторник.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп не исключил введения 25% пошлин на китайские товары из-за закупки российской нефти. Он также не исключил объявления новых санкций для давления на Россию, чтобы она прекратила российско-украинскую войну.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины для Индии в размере 25%. В соответствующем заявлении Белый дом отметил, что дополнительные пошлины связаны с закупкой российской нефти.

