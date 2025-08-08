По его словам, он видит соответствующие сигналы.

Российская война против Украины может быть заморожена "скорее раньше, чем позже", говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как передает The Guardian, это заявление прозвучало после разговора политика с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Туска, Киев очень заинтересован в том, чтобы в формировании будущего перемирия и мира приняла участие Европа. Мир в этом регионе имеет большое значение и для Варшавы, ведь он положительно повлияет на ее собственную безопасность:

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта - я не хочу говорить об окончании войны, а о замораживании конфликта - может произойти быстрее, чем позднее. Есть надежда на это. Сегодня истекает срок ультиматума. Президент Зеленский очень осторожный, но все же оптимистичный".

Сам президент рассказал, что во время телефонного разговора обсудил с польским премьером вопросы прекращения войны, совместное оборонное производство, поддержку украинцев и переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.

"Проинформировал о разговоре с Президентом Трампом и европейскими коллегами. Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и договорились, что будем координироваться и работать ради общих европейских интересов. Украина, Польша, другие европейские нации одинаково нуждаются в сильных основах своей безопасности и независимости. Надежный мир нужен всем. И я благодарен за готовность помогать на этом пути", - написал Зеленский в Telegram.

Политики согласились, что первый переговорный кластер по вступлению в ЕС для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Президент также призвал польскую сторону помочь украинским студентами, которых задели некоторые нормативные изменения в Польше.

Ультиматум Трампа России

Как известно, сегодня истекает срок действия ультиматума президента США Дональда Трампа - он давал Москве 10 дней на достижение прекращения огня, иначе обещал ввести вторичные санкции против тех, кто покупает ее энергоресурсы.

На днях специальный представитель президента США Стив Уиткофф провел в Кремле встречу с Путиным, которую Москва оценила как полезную и конструктивную.

Дональд Трамп, в свою очередь, охарактеризовал встречу как "очень результативную", хотя формальной договоренности о прекращении боевых действий достигнуто не было.

Вашингтон хочет провести трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина, тогда как Кремль объявил, что их правитель готов встретиться только с президентом Соединенных Штатов Америки.

