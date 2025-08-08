Актинии бывают свекольные, зелено-красные, фиолетовые, золотистые и даже снежно-белые.

Красивые коралловые полипы - актинии, которые известны также как морские розы, обитающие в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область), сняли специалисты заповедника. Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, актинии в отличие от большинства других кораллов имеют мягкое тело.

По словам ученого, эти удивительные растения по-разному воспринимают свою добычу - одни виды глотают все подряд, что только коснется их ловчих щупалец, другие выплевывают несъедобные предметы.

Полипы питаются разнообразной животной пищей: одни играют роль фильтратов, извлекающих из воды мелкие пищевые частицы и органический мусор, другие убивают мелких рыбок, неосторожно приблизившихся к щупальцам.

"Актинии, живущие в симбиозе с водорослями, питаются преимущественно своими зелеными "друзьями". Сжимаются актинии в комок в случае опасности или при обсыхании на берегу - во время снижения уровня воды, сытые особи могут находиться в таком состоянии много часов. В лиманах нашего нацпарка актинии живут, прикрепляясь к любым твердым субстратам. Уникальные подводные цветы Тузловских лиманов бывают разной окраски", - отмечает Русев.

Что известно об актиниях

Актинии, морские анемоны, цвитановцы, морские розы - ряд морских животных типа кишечнополостных. Анемоны - обычно одиночные, реже колониальные животные цилиндрической формы, размером от нескольких миллиметров до 1 метра в поперечнике.

Их щупальца-лепестки окрашены в разные цвета. Такое животное может иметь тело свекольного цвета и сиреневые щупальца, зелено-красное тело и розовые щупальца, встречаются фиолетовые, красные, золотистые морские розы, на большой глубине - актинии снежно-белого цвета.

Ротовое отверстие такой "розы" окружено венчиком щупальцев с жалящими капсулами, с помощью которых анемоны убивают мелких животных. Ведут сидячий образ жизни, но с помощью подошвы могут передвигаться. Некоторые анемоны живут в симбиозе с раками-отшельниками. Большинство видов распространены в морях тропических и субтропических широт, Баренцевом и дальневосточных морях, в Украине встречается в Черном море.

Ученые насчитывают более 1000 видов морских роз, и все они разные по форме, цвету и размерам.

Также сообщалось, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) зацвел краснокнижный цветок мачок желтый. Растение занесено в Красную книгу Украины, растет в литоральной полосе по берегам Черного моря и вдоль лиманов. Редкое растение очень красивое и на фоне неба в Украинском Причерноморье создает гамму цветов Украины.

