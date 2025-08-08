По ее словам, там был "один из самых красивых пляжей, которые она когда-либо видела".

Туристка рассказала, как побывала в "худшей", по отзывам друзей части Испании, и поделилась, что ее впечатлило больше всего во время поездки.

В статье для Mirror Кейт Лалли рассказала, что она с мужем и сыном отправились на отдых на Пальмы-де-Майорку. При выборе курорта один из друзей посоветовал им остановиться в Пальма-Нове из-за её идиллических окрестностей с кристально чистой водой и близости к аэропорту - около 20 минут. Однако другой ее друг предостерег ее о том, что это "совсем рядом с Магалуфом".

Как объясняет Лалли, Магалуф давно имеет репутацию одного из "худших мест Испании" из-за бесчисленных отдыхающих, которые стекаются туда только ради вечеринок. При этом женщина расказывает, что во время отдыха не удержалась и решила посетить это "ужасное место", чтобы понять, как там все на самом деле, и увиденное ее крайне удивило.

Так, она рассказала, что действительно, в городе широкой полосой расположены многочисленные бары, хотя в обеденное время там не было практически ни души.

"Но когда я свернула с этой дороги на пляж, я была поражена. Береговая линия Магалуфа потрясающая, совсем не похожа на то, что я видела всего несколько минут назад. Мелкозернистый белый песок и ярко-голубая вода, удобные на вид лежаки, люди расстилали коврики и занимались йогой или бегали трусцой по параллельной дорожке. Честно говоря, это был один из самых красивых пляжей, которые я когда-либо видела", - делится впечатлениями туристка.

Она отмечает, что Магалуф в последнее время претерпел значительные изменения: были вложены средства в модернизацию инфраструктуры и он стал более семейным курортом. Так что это отличное место, чтобы провести там отпуск, подчеркивает Лалли.

