В 2001 году шпионский центр закрыли за ненадобностью, но теперь он, похоже, работает снова.

Россия возобновила работу шпионский центра на Кубе, официально закрытого Путиным еще в 2001 году. Сейчас на остров перебрасывают специалистов по "прослушке" из российского ГРУ, пишет издание The Insider.

Отмечается, что первые сообщения о новом этапе сотрудничества России и Кубы в вопросе шпионажа за США появились в июле 2014 года. Тогда начали восстанавливать работу радиоэлектронного центра (РЭЦ) "Лурдес" в предместьях Гаваны.

РЭЦ был построен в 1967 году, его использовало сперва советское ГРУ, а после КГБ. Технические средства центра позволяли перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде. На пике численность военного и гражданского персонала РЭЦ достигала трех тысяч человек.

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Шпионский центр закрыли в 2001 году, когда отношения России с США были относительно дружескими, а расходы на содержание РЭЦ были в тягость для российского бюджета, еще не вошедшего в эру нефтяных сверхдоходов. Специалистов центра, именуемых "слухачами" вернули в Россию, шпионское оборудование частично уничтожили, частично вывезли в РФ. Часть помещений сдали в аренду китайской и северокорейской разведкам, которые по легенде обучали там своих офицеров испанскому языку.

Однако с 2014 года в отношениях России и Кубы начался своеобразный ренессанс. И на этом фоне посольство РФ в Гаване стало набирать совсем уже необычных "дипломатов".

И если рядовыми шпионами под крышами российских посольств сегодня никого не удивить, то шпионский контингент на Кубе довольно специфичен. Это и привлекло внимание журналистов-расследователей. Собирая данные из открытых источников, они сумели выяснить, что среди "дипломатов" на Кубе оказалось подозрительно много специалистов в области связи и радиотехнической разведки.

Например, на Кубе обнаружился некий Сергей Васенков, который окончил факультет кибернетики Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), на котором готовят специалистов в области информационной безопасности, системного анализа, авиаракетостроения. Многие выпускники МИРЭА работают именно в спецслужбах.

Еще один кибернетик, оказавшийся в Гаване — Виталий Кондратенко. Он окончил факультет вычислительной кибернетики и математики МГУ, а в 1992 году ему выдали офицерское удостоверение № ГВ 99839.

И таких россиян на Кубе, представляющих больший интерес, насчитываются десятки. Но, как рассказал журналистам на условиях анонимности бывший военнослужащий войск спецсвязи, сегодня тысячи специалистов на Кубе уже и не нужны.

"Сейчас уже совсем другое программное оборудование и принципы работы, и не нужно держать на Кубе тысячи "слухачей", чтобы они прослушивали каждую частоту. Достаточно человек тридцать, и они будут контролировать США и еще Канаду зацепят", — рассказал он.

Россия и США шпионят друг за другом

Следует отметить, что США не остаются в долгу у россиян и тоже пытаются шпионить за страной-агрессором. Так, в мае стало известно, что ЦРУ запустило рекламу в социальных сетях, через которую россиян агитируют становиться информаторами американских спецслужб. В ЦРУ заявили, что вторжение России в Украину создало историческую возможность, "чтобы русские пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты".

Не отказываются американцы и от технической разведки. Так, в июне стало известно, что США планируют запустить в космос целую группу спутников-шпионов, которые будут "присматривать" за Россией и Китаем.

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