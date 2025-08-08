Также россияне активизировались в Запорожской области, говорит Игорь Романенко.

Россияне могут планировать захватить часть Херсона и сейчас готовятся к этому. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"По Херсонскому направлению разбили мост. Они планируют возможно высадку десанта на эту корабельную часть Херсона. И в подготовке к этому захватывают острова в дельте Днепра. И готовят эту часть Херсона для проведения такого рода операции", - рассказал Романенко.

Он добавил, что сейчас добавляются угрозы и на Запорожском направлении, где российские оккупанты усиливают свои наступательные действия.

Видео дня

"Это на Запорожье, Ореховское направление. Там Каменское, продвигаются, Степногорск. Это 25 километров и дорога есть непосредственно на Запорожье, ситуация усугубляется. Также в направлении Гуляйполя", - добавил Романенко.

Ситуация на юге: важные новости

Накануне журналисты CNN уже писали, что россияне готовятся к попытке повторного наступления на Херсон. Сообщалось, что удар по мосту в городе, по замыслу оккупантов, должен был бы разделить его на две части.

Журналисты пишут, что возобновление давления с целью отделить Корабел от остального города вызвало опасения, что российские захватчики могут попытаться бомбардировать, а затем высадиться на равнинной местности в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: