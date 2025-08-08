Для этого вам понадобится четыре предмета.

Лето - это то время года, когда плодовые мухи могут стать серьезной проблемой в наших домах. Обычно они появляются в наших кухнях в поисках пищи. Эти существа являются очень маленькими, поэтому от них сложно избавиться. Однако есть простой способ, который поможет справиться с этими вредителями и сохранить ваши фрукты и овощи в безопасности, пишет Express.

Также такой способ не потребует много денег, поскольку нужные ингредиенты, скорее всего, уже есть на вашей кухне. Для этого метода понадобятся четыре вещи: баночка из-под йогурта, немного моющего средства, уксус и пищевая пленка.

Одна из блогеров показала, как использовала вымытый стаканчик из-под йогурта. Она добавила туда несколько капель уксуса и немного моющего средства.

После этого она накрыла стакан пищевой пленкой, проколола небольшие отверстия в верхней части пленки и поставила его возле фруктовой вазы на кухне. Благодаря этому способу блогер избавилась от плодовых мух в своем доме.

"Вы больше их не увидите. Я поставила один возле фруктов, а второй у подоконника, чтобы держать мух подальше - и это действительно работает", - заверила женщина.

В то же время эксперт по борьбе с вредителями Джонатан Николс добавил:

"Чтобы эффективно бороться с инвазией плодовых мух, сначала нужно понять их жизненный цикл".

По его словам, взрослых плодовых мух привлекают ферментированные фрукты, овощи и сахаристые вещества в доме. Поэтому попав в ваше жилье, самка плодовой мухи может "отложить сотни яиц", из которых "всего за день" вылупятся личинки.

"Этот быстрый репродуктивный цикл означает, что, если не принять меры немедленно, проблема заражения может выйти из-под контроля в кратчайшие сроки", - подчеркнул Джонатан.

Другие советы экспертов

Ранее стало известно, что лучше выбрать - цикорий или кофе, чтобы сбросить лишние килограммы. Отмечается, что цикорий положительно влияет на пищеварение, снижает тягу к сладкому и щадяще влияет на ЖКТ. Тогда как кофе подавляет аппетит, ускоряет метаболизм и может улучшать жиросжигание.

Также эксперты объяснили, почему полотенца начинают неприятно пахнуть и как этого избежать. По их словам, самой распространенной причиной появления затхлого запаха в полотенцах является неправильное высушивание.

Вас также могут заинтересовать новости: