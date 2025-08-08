Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация не проиграет войну против Украины, поскольку это поражение "слишком дорого обойдется всем".
В интервью корреспонденту журнала Time он сказал, что взаимные уступки и "разумные" переговоры могут привести к тому, что Россия "никогда больше не будет воевать с Украиной". Также он начал уверять, что Москва не планирует воевать с НАТО, если те "каких-то глупостей не натворят":
"Поражения России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном. Поэтому у ядерной этой страны первое место по ядерному запасу. Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допускать. Давайте договоримся сейчас".
Также Лукашенко угрожает, что обстановка на фронте может измениться так, что линия разграничения будет проходить по Днепру, а российские захватнические войска оккупируют Киев.
"Вот чего надо опасаться, что можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить: Венгрия кусочек заберет, Польша - она уже руки потирает Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полоска", - заявил он.
Роль Беларуси в войне
Беларусь играет важную, хотя и косвенную роль в войне России против Украины. С первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года режим Лукашенко фактически выступил союзником Кремля, хотя официально Беларусь не объявляла участия в боевых действиях.
Лукашенко систематически оправдывает российское нападение на Украину и заявляет о якобы готовящемся нападении стран Запада на Беларусь.
Территория страны была использована как плацдарм для наступления российских войск. Из Беларуси запускались ракеты и дроны по украинской территории, а ее аэродромы и логистическая инфраструктура обслуживали российские войска.
Хотя беларуская армия не принимает непосредственного участия в боевых действиях, страна регулярно проводит совместные с Россией военные учения вблизи границы с Украиной.
Беларуские партизаны проводили акции саботажа на железной дороге, пытаясь усложнить поставки военных ресурсов из России. А оппозиция в эмиграции осуждает действия Лукашенко и выступает в поддержку Украины.