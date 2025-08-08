Он призывает Украину пойти на уступки, пока РФ не захватила больше.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация не проиграет войну против Украины, поскольку это поражение "слишком дорого обойдется всем".

В интервью корреспонденту журнала Time он сказал, что взаимные уступки и "разумные" переговоры могут привести к тому, что Россия "никогда больше не будет воевать с Украиной". Также он начал уверять, что Москва не планирует воевать с НАТО, если те "каких-то глупостей не натворят":

"Поражения России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном. Поэтому у ядерной этой страны первое место по ядерному запасу. Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допускать. Давайте договоримся сейчас".

Также Лукашенко угрожает, что обстановка на фронте может измениться так, что линия разграничения будет проходить по Днепру, а российские захватнические войска оккупируют Киев.

"Вот чего надо опасаться, что можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить: Венгрия кусочек заберет, Польша - она уже руки потирает Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полоска", - заявил он.

Роль Беларуси в войне

Беларусь играет важную, хотя и косвенную роль в войне России против Украины. С первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года режим Лукашенко фактически выступил союзником Кремля, хотя официально Беларусь не объявляла участия в боевых действиях.

Лукашенко систематически оправдывает российское нападение на Украину и заявляет о якобы готовящемся нападении стран Запада на Беларусь.

Территория страны была использована как плацдарм для наступления российских войск. Из Беларуси запускались ракеты и дроны по украинской территории, а ее аэродромы и логистическая инфраструктура обслуживали российские войска.

Хотя беларуская армия не принимает непосредственного участия в боевых действиях, страна регулярно проводит совместные с Россией военные учения вблизи границы с Украиной.

Беларуские партизаны проводили акции саботажа на железной дороге, пытаясь усложнить поставки военных ресурсов из России. А оппозиция в эмиграции осуждает действия Лукашенко и выступает в поддержку Украины.

