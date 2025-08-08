РФ готовится запустить ядерную ракету 'Буревестник' на Новой Земле, - The Barents Observer

Закрытие воздушного пространства возле Новой Земли может свидетельствовать о подготовке к испытанию ядерной ракеты "Буревестник".

В течение ближайших дней Россия может провести очередное испытание крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной боеголовкой и реакторным двигателем, что обеспечивает межконтинентальную дальность полета.

Как сообщает The Barents Observer, военные чиновники уже закрыли воздушное пространство в радиусе 500 км вдоль западного побережья архипелага Новая Земля с 7 по 12 августа, а несколько кораблей отправились на наблюдательные позиции в Баренцевом море.

Предупреждение о временных изменениях или ограничениях в воздушном пространстве вступило в силу 8 августа и будет действовать до вечера 12 августа. Подготовка на полигоне Панково продолжается несколько недель, причем спутниковые снимки и данные отслеживания судов и самолетов свидетельствуют об активизации работ.

Что известно о "Буревестнике"

"Буревестник", известный в НАТО как Skyfall, испытывается на Новой Земле как минимум с 2017 года. Ракета стартует с помощью ракеты-носителя, после чего в полете активируется ядерный реактор. Во вторник над Баренцевым морем заметили американский самолет WC-135R Constant Phoenix - "ядерный детектор", который способен обнаруживать радиоактивные изотопы в атмосфере.

Норвежская разведка предупреждает, что испытания несут риск аварий и локальных радиоактивных выбросов, как это произошло в 2019 году во время инцидента у Ненокси, когда погибли сотрудники "Росатома", а уровень радиации в Северодвинске временно превысил норму в 20 раз.

