Сообщается, что Китай посоветовал России обсудить с США мирное урегулирование войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщило The Guardian.

Известно, что во время разговора они обсудили ситуацию в Украине. По сообщению Reuters, Си заявил, что Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам. Си считает, что для подобных сложных вопросов не существует простых решений. Он также отметил, что Китай рад видеть, что Россия и США поддерживают контакты.

"Китай хотел бы видеть, чтобы Россия и США поддерживали контакты, улучшали свои отношения и способствовали политическому урегулированию войны в Украине", - цитирует Си государственная телекомпания CCTV.

Видео дня

Что известно о встрече Трампа и Путина

Напомним, что по информации газеты The Times, Путин, Си и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Китае в начале сентября.

Обсуждались и более ранние сроки встречи. Якобы, они могли встретиться в Риме уже на следующей неделе. Хотя в росСМИ отрицают саму возможность встречи в Европе. В России продвигают идею вызвать Трампа в ОАЭ на встречу с Путиным.

Как писало WSJ, Путин умело ведет переговоры с американскими президентами уже более 20 лет. Издание пишет, что во время разговоров с Тармпом в этом году между ними не было ни одной ссоры, а разговоры при этом длились часами.

Вас также могут заинтересовать новости: