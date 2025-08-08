На погоду в наши стране в ближайшие дни будет влиять антициклон.

На выходных в Украину придет жара из Европы. Об этом на "Метеопрог" предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, будет преобладать малооблачная и сухая погода в большинстве областей. В общем, в ближайшие дни погоду в нашей стране будет предопределять антициклон "Ines", который раскинется практически на всю Европу. Именно поэтому ожидается устойчивая и относительно спокойная погода с комфортными температурными показателями и слабым ветром.

"Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем юге Украины и на Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы", - уточнил специалист.

Погода 9 августа

На западе Украины будет преимущественно сухо, лишь ночью местами на Полесье, а днем в Карпатах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами может наблюдаться слабый туман. Ночью будет +12...+17 °С, в дневные часы +23...+28 °С, а на Закарпатье разогреет до +28...+32 °С.

На севере ночью и утром местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Днем уже будет преобладать погода без осадков. Температура ночью +13...+18 °С, днем +23...+28 °С.

В центральных регионах будет малооблачно и сухо. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +28...+33 °С.

На юге будет сухо и жарко. Ночью +16...+21 °С, днем разогреет до +31...+36 °С.

На востоке Украины также будет малооблачно и сухо. Ночью +13...+18 °С, а в дневные часы +27...+32 °С.

Погода 10 августа

На западе Украины будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью +12...+17 °С, днем +27...+32 °С, а на Закарпатье потеплеет до +31...+36 °С.

На севере Украины также будет сухо и солнечно. Ночью +12...+17 °С, днем +25...+30 °С.

В центральных регионах Украины осадков не предвидится, а небо будет преимущественно малооблачным. Ночью +13...+18 °С, днем +27...+32 °С.

На юге Украины 10 августа продолжится период сухой и жаркой погоды. Ночью будет +16...+21 °С, а днем +29...+34 °С.

На востоке сухо и малооблачно. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +25...+30 °С.

Антициклон в Украине - прогноз на 8 августа

О том, что на погоду в Украине в ближайшие дни будет влиять антициклон, говорит и синоптик Наталья Диденко. Именно благодаря ему ожидается спокойная, солнечная и сухая погода по всей стране.

В частности, сегодня в большинстве обалстей будет +24...+29, а на юге и юго-востоке разогреет до +29...+33 градусов.

